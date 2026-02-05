有望入選30人名單！李灝宇第4度大聯盟春訓　登MLB官網成老虎6大關注球員

▲李灝宇。（圖／記者李毓康攝）



記者胡冠辰／綜合報導

底特律老虎近日公布春訓名單，旅美好手李灝宇理所應當上榜，而他也是MLB官網近日特別點名「春訓開營必看」6位老虎焦點球員之一；據悉李灝宇將擠進經典賽中華隊30人名單，老虎也同意放行，他本人也早已透露相當渴望披上國家隊戰袍，盼能把握機會證明自己。

老虎球團棒球營運總裁哈里斯（Scott Harris）在休賽季曾表示，球隊進步多半要仰賴「內部成長」，也就是現有球員的提升，而春訓正是檢驗成果的重要舞台。

[廣告]請繼續往下閱讀...

在6大焦點名單中，李灝宇被定位為「值得追蹤」的年輕戰力；他去年以非名單邀請身分在春訓留下深刻印象，但也曾在低潮時出現情緒挫折，這點他在3A托雷多例行賽期間逐步學會調整，今年重返大聯盟春訓營，李灝宇在老虎內野面臨更直接的競爭機會，尤其在球隊人員變動後，他有望挑戰內野分工角色。

官網同時點出，李灝宇對左投的攻擊能力與選球特性符合老虎團隊理念，他在托雷多面對左投繳出2成99打擊率、OPS達0.913，另有11.2%的保送率，展現成熟度。

報導也明確提到，李灝宇預計將缺席部分春訓行程，以投入中華隊備戰世界棒球經典賽，而老虎方面已同意放行，李灝宇也盼把握國際賽舞台累積經驗、提升能見度。

除了李灝宇之外，王牌左投史庫巴爾（Tarik Skubal）、頂級新秀麥高尼格爾（Kevin McGonigle）、安德森（Max Anderson）、梅多斯（Parker Meadows）與克魯茲（Trei Cruz）等人，也作為春訓期間的觀察焦點之一。