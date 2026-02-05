「北卡英雄」回歸！黃蜂迎來懷特　攜小博爾、米勒組進攻三核心

▲懷特（Coby White）。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

根據《The Athletic》與《ESPN》等多方證實，近期豪取7連勝、正處於季後賽衝刺期的夏洛特黃蜂與芝加哥公牛達成「2換2」交易，黃蜂成功引進北卡羅來納州子弟兵懷特（Coby White）以及資深控衛康利（Mike Conley）；公牛隊則換回後衛塞克斯頓（Collin Sexton）、前鋒吉昂（Ousmane Dieng）及3個二輪選秀權。

2019年首輪第7順位被挑中的懷特，是目前公牛陣中效力最久的球員，今年25歲的他上季場均轟下20.4分，本季雖受傷勢困擾仍繳出18.6分與4.7助攻，但公牛明顯是打算在懷特價值尚未崩盤前將其送走，加上先前已送走武切維奇（Nikola Vucevic）與赫特（Kevin Huerter），公牛也宣告進入重建期，剩餘賽季將力拚高順位選秀籤。

而透過交易換來才22歲吉昂具備優異身材天賦，符合公牛重建時間線，27歲的塞克斯頓則被視為具備生產力的過渡戰力。至於黃蜂隊無疑是這場交易的贏家，懷特不僅是北卡羅來納大學（UNC）校友，其侵略性外線產量被視為塞克斯頓的升級版，將與小博爾（LaMelo Ball）及米勒（Brandon Miller）組成極具威脅的進攻核心。

黃蜂隊希望透過此次交易先一步鎖定懷特，並計畫在夏季與其續約，老將康利的加入則為年輕的黃蜂注入穩定性，雖然康利的合約即將到期並可能面臨買斷，但若他最終遭黃蜂買斷，根據聯盟規定，他將具備重返老東家明尼蘇達灰狼的資格。