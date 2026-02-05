「為什麼只有我們？」羅哈斯怒轟WBC保險問題　無法接受被擋出賽

▲羅哈斯（Miguel Rojas） 。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

將於 3 月舉行的世界棒球經典賽（WBC），部分球員因「保險」問題被迫無法出賽。其中道奇隊內野手羅哈斯（Miguel Rojas）無緣披上委內瑞拉國家隊戰袍，對此他直言難以接受，並質疑相關規定是否對拉丁美洲球員造成不公平影響。

在 WBC 的規定中，凡是名列大聯盟 40 人名單的球員，若要參加賽事，皆必須投保保險；一旦該名球員在比賽期間受傷，導致例行賽無法出賽，缺席期間的薪資將由保險公司負責理賠。然而，由於 2023 年上一屆大會出現多名傷兵，外界普遍認為保險適用與否的審查因此變得更加嚴格。

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據外媒指出，保險條款中存在「年滿 37 歲以上球員不得投保」的規定，而將於本月下旬滿 37 歲的羅哈斯，也因此被判定為「不符合資格」。由於羅哈斯計畫在本季結束後退休，原本極度渴望能在本屆賽事披上委內瑞拉代表隊戰袍，如今這個願望恐怕難以實現。

對於以出乎意料的方式被關在 WBC 大門之外，羅哈斯直言：「我對現況並不滿意。身為球員，這或許是我第一次、也是唯一一次能參賽的機會，卻因為保險問題被剝奪，這是我從未想過的事。我知道自己仍必須為了賽季做準備、為了合約繼續打球，但沒想到所有這些細微的條件會被如此嚴格地套用。為什麼只有我們的國家？我看到委內瑞拉、波多黎各、多明尼加共和國也有一些球員因保險問題被排除，但似乎沒有看到美國或日本發生同樣的情況。」

他進一步表示，「我並不是想攻擊任何人、指責現況，或去挖掘背後的黑幕，但說到底，這一切看起來只發生在來自拉丁美洲、渴望為國效力的球員身上。所以我有很多話想和 MLB 的負責人談。無法把國旗貼在胸前、代表自己國家爭取冠軍，真的令人非常痛苦。僅僅因為 37 歲就被剝奪這樣的機會，實在不合理，我無法接受。」