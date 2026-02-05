騎士再發動三方交易！送「球哥」博爾去爵士、清出千萬空間

▲「球哥」博爾（Lonzo Ball）。（圖／達志影像／美聯社）



記者蔡厚瑄／綜合報導

NBA交易截止日即將在台灣時間2月6日早晨到來，5日又有多隊發動交易，日前才完成大交易迎來「大鬍子」哈登（James Harden）的克里夫蘭騎士，今天再度發動交易，將28歲後衛「球哥」博爾（Lonzo Ball）以及兩個次輪選秀權打包送往猶他爵士，而這同時也牽動了亞特蘭大老鷹形成一樁三方交易。

騎士才剛完成哈登的驚天交易，今天又把博爾與2028年與2032年的次輪選秀權打包送去爵士，爵士則將昨日從小傑克森（Jaren Jackson Jr.）交易案中獲得的中鋒蘭德爾（Jock Landale）轉送至老鷹，換回現金補償。

透過送出博爾，成功從帳面上清理掉高達1000萬美元的薪資負擔，這對於本週引進哈登、施洛德（Dennis Schroder）與艾利斯（Keon Ellis）後，薪資壓力爆表的騎士隊而言至關重要，而爵士此案則是利用薪資空間吸納鮑爾的合約，從而換取兩個未來的次輪選秀權與部分現金。老鷹以現金代價換來現年30歲、本季在灰熊場均能貢獻11.3分與 6.5籃板的禁區大將蘭德爾。

▲中鋒蘭德爾（Jock Landale）。（圖／達志影像／美聯社）

博爾自2024年10月終結長達1000 天的膝傷陰霾重返賽場後，始終未能找回過往的明星級身手，本季為騎士出戰35場比賽中，他在進攻端的表現相當悽慘，投籃命中率僅30.1%、三分命中率27.2%，場均得分4.6分更是創下入行以來的最低紀錄。

騎士在截止日前補進哈登與施羅德等資深控衛，博爾在輪換陣容中已顯得可有可無，儘管先前曾傳出黃蜂有意引進博爾讓他與弟弟小博爾（LaMelo Ball）合體，但最終騎士選擇與爵士達成交易，不過據悉，爵士在接收博爾後並無意留人，預計將裁人讓他成為自由球員。

在成功清出博爾合約後，騎士距離第二層豪華稅門檻已降至約400萬美元，大幅提升了財務彈性。有消息人士就透露，球隊計畫利用騰出的名額，把25歲前鋒湯姆林（Nae'Qwan Tomlin）的雙向合約轉為正式合約。