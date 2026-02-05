運動雲

日本史上最強打線成形！大谷翔平領軍 16人累計1813轟

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 大谷翔平坐鎮打線核心，日本隊集結多名旅美強打，16 名攻擊成員累計1813轟，打造史上最強火力。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

將於 3 月出戰世界棒球經典賽（WBC）的日本棒球代表隊「侍 JAPAN」，4 日正式宣布選進紅襪隊外野手吉田正尚30 人名單全數到齊。本屆日本隊集結多名旅美強打，堪稱史上最豪華的「夢幻打線」。

從全壘打數來看，日本隊打線火力數據同樣驚人。包括效力道奇的大谷翔平在內，16名打者生涯累積全壘打合計高達 1813 發，其中大谷美日通算 328 轟、鈴木誠也（小熊）269 轟、吉田正尚 162 轟；此外，還有在日本職棒累積 248 轟的岡本和真（藍鳥）、246 轟的村上宗隆（白襪），以及去年拿下「二冠王」、生涯累積 124 轟的佐藤輝明（阪神）。可能擔任後段棒次的牧秀悟（DeNA），生涯全壘打數也已達 114 發，整體攻擊深度十足。

由於指定打擊幾乎確定由大谷翔平擔任，吉田被視為左外野的主要人選，守備與傳球恢復狀況成為評估關鍵。井端弘和監督不僅親赴美國觀察他的右肩復原情形，也在休賽期間多次與本人溝通，最終拍板徵召，讓這條夢幻打線得以完整成形。

本屆 30 名球員中，有 18 人具備 WBC 出賽經驗，其中 16 人為 2023 年的冠軍成員；大聯盟球員人數來到史上最多的 9 人，打線中就佔了 5 席，可望組成超過 1500 發全壘打的超強夢幻打線，在世界舞台上以火力壓制對手。

吉田預計在宮崎集訓後與球隊會合，他強調：「能與這支最棒的球隊、最棒的教練團與隊友並肩作戰，真的令人無比欣喜。我會珍惜這份喜悅，為了侍 JAPAN 的勝利，確實完成屬於自己的角色。」

關鍵字： 侍JAPAN2026WBC日本隊吉田正尚大谷翔平2026WBC日韓

