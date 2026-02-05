運動雲

「最不甘心的是不能一起奮戰」　張肇元動TJ手術喊話球迷續挺台鋼

▲13戰僅1轟期間打擊率跌至1成95　張肇元談近況與賽季心境。（圖／記者胡冠辰攝）

▲張肇元。（圖／記者胡冠辰攝）

記者胡冠辰／綜合報導

台鋼雄鷹主戰捕手張肇元春訓期間傳出右手肘嚴重傷勢，球團4日證實他將接受右手肘韌帶重建手術（TJ手術），消息曝光後引發球迷關心，張肇元也在社群媒體親自發聲，表達對傷勢與暫別戰場的不捨，同時喊話球迷持續為球隊加油。

張肇元在社群中寫道：「謝謝大家的關心，我都有收到了，去年休賽季也做足了準備，結果在這時候要開刀，最不甘心的是暫時無法和大家一起奮戰，所以我會專注在復健上，以儘早回歸一軍的戰場為目標，也希望各位能繼續幫台鋼雄鷹加油，期待回到澄清湖和大家一起奮戰的日子。」

張肇元在2025年球季表現亮眼，整季出賽104場，敲出87支安打、10發全壘打，成為台鋼雄鷹隊史首位單季全壘打達雙位數的本土球員，並貢獻45分打點；防守端同樣穩定，盜壘阻殺率高達4成02，攻守兩端皆是球隊關鍵戰力。

優異表現也讓他在2026年球季獲得球團肯定，月薪自17萬元調升至30萬元，身價在轉隊兩年內翻漲近三倍；不料春訓期間手肘狀況反覆，張肇元2日在防護團隊陪同下接受核磁共振（MRI）檢查，初步診斷為右手肘韌帶撕裂，經醫師進一步評估後，確定動刀治療，歸隊時間仍需視術後復原狀況而定。

因應捕手戰力出現缺口，台鋼雄鷹休季期間已補進具備一軍經驗的前味全龍捕手劉時豪，吳明鴻則以選手兼任教練身分協助調度，吳柏萱、陳致嘉、陳世嘉、廖奕安等人，也將成為球隊後續輪替與培養的重要人選。

【也太親民啦～】老闆不會英文依舊熱情對待外國觀光客！

