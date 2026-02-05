大谷不投WBC背後關鍵曝光　美媒揭保險風險：受傷恐賠2.8億美元



記者王真魚／綜合報導

日本「二刀流」巨星大谷翔平，已確定不會在 3 月舉行的世界棒球經典賽（WBC）中以投手身分登板。《The Athletic》記者德雷里奇（Evan Drellich）指出，若大谷在經典賽期間投球並發生傷勢，保險公司所需承擔的理賠金額，最高恐達 2 億 8000 萬美元。

德雷里奇在Podcast 節目《Foul Territory》中，談及目前引發熱議的世界棒球經典賽（WBC）保險費用問題，並對現況進行說明。

德雷里奇表示，「實際金額並不清楚」，但前提是，投手的保險補償年限為 4 年、打者則為 2 年，這使得保險費用變得相當高昂。

他指出，這與上一屆大會中迪亞茲（Edwin Díaz，波多黎各代表／當時效力紐約大都會）以及奧圖維（Jose Altuve委內瑞拉代表／休士頓太空人）受傷，導致保險公司「承擔損失」，以及目前缺乏保險公司競爭對手等因素有關。

德雷里奇以大谷翔平為例，如果他以投手身分參賽並發生傷勢，保險公司最多將必須負擔高達 2 億 8000 萬美元（約新台幣 89 億元）的賠償金額。加上其過往傷病史，保險公司恐怕也難以給予承保許可。

儘管這個案例確實屬於極端情況，但正如德雷里奇所言，「一旦簽下高額合約的明星球員受傷，保險公司很快就會蒙受巨大損失。」對保險公司而言，WBC 似乎是一項「風險過高」的賽事。