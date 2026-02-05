運動雲

保羅被送往暴龍！40歲老將恐遭裁、盼自由身加盟爭冠球隊

▲▼保羅（Chris Paul）。（圖／達志影像／美聯社）

▲保羅（Chris Paul）。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

NBA交易截止日前夕再次爆發重磅消息，根據《ESPN》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）指出，洛杉磯快艇隊已正式結束與名人堂球星保羅（Chris Paul）的關係，在美國時間深夜在與布魯克林籃網的三方交易中，將這名40歲的老將送往多倫多暴龍。

快艇引進保羅原意是為增加老將深度，並讓去年11月就宣布本季結束就要退役的他，在2011至2017年效力六季的輝煌起點完成職業生涯最後一章。然而，隨著球隊開季僅打出5勝16敗的低迷戰績，這段回歸之路迅速演變成一場混亂，早在去年12月初，快艇就已經明確將保羅排除在球隊計畫之外，也直接讓他離隊，不過保羅始終努力維持訓練，希望能繼續延續職業生涯。

而在這筆三方交易中，暴龍將獲得保羅，籃網得到後衛艾格巴吉（Ochai Agbaji）、來自暴龍隊的2032年二輪選秀權以及部分現金，快艇則獲得2019年第60順位塞爾維亞球員馬林科維奇（Vanja Marinkovic）的簽約權。

根據美媒指出，這筆交易被分析師評為相當高明的薪資操作，快艇僅需支付現金便擺脫了保羅的合約，騰出了一個未使用的球員名額，而暴龍隊由於先前與英格雷（Brandon Ingram）簽下大約，薪資一度超過豪華稅門檻約100萬美元，但透過送薪資640萬美元的艾格巴吉並換回保羅的底薪合約，不僅能成功豪華稅降至稅線以下，還清出了陣容空間與簽約靈活性。

根據查拉尼亞更新的貼文，目前仍不清楚保羅是否會實際為暴龍隊效力，因為暴龍並未要求他報到，且可能在截止日前繼續討論有關他的交易，若無法再次轉手，保羅極有可能被裁掉，這將使他能以自由球員身分加盟其他具備爭冠實力的球隊。

40歲的保羅本季數據均創生涯新低，場均僅2.9分、3.3助攻，投籃命中率32.1%。儘管如此，這位生涯總助攻數排名歷史第二、首位達成「2萬分+1萬助攻」的75大球星，擁有豐富的經驗與組織能力，這對於志在季後賽的強權仍具備一定吸引力。

