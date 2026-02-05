保險問題現轉機！波多黎各確定出戰 WBC　會長：一定參加

▲ 波多黎各代表隊確定出戰 WBC 。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／綜合報導

波多黎各當地媒體《Primera Hora》於 4 日（台灣時間 5 日）報導，波多黎各代表隊確定將於 3 月出戰世界棒球經典賽（WBC）。

被視為奪冠熱門之一的波多黎各代表隊，原定由林多（Francisco Lindor，效力於大都會）擔任隊長，但包括柯瑞亞（Carlos Correa，太空人）、貝里歐斯（José Berríos，藍鳥）在內，共有 8 名主力選手因過往手術史或傷勢問題，被判定為「無法適用保險」，因此無法參賽。

對此，波多黎各棒球聯盟會長奎雷斯（José Quiles）一度暗示，代表隊可能考慮退出本屆賽事。 不過，奎雷斯會長隨後表示：「由於所徵召的大多數投手已取得保險許可，波多黎各將參加本屆大會。」

目前 30 人名單中，已先行登錄包括迪亞茲（Edwin Díaz，道奇）、亞瑞納多（Nolan Arenado，響尾蛇）等 27 名選手；其餘 3 個名額，則保留給仍在等待保險核准的林多、柯瑞亞，以及巴耶茲（Javier Báez，老虎）。

報導指出，波多黎各代表隊將一邊關注保險問題的後續進展，一邊以最佳狀態備戰 WBC 正賽。最終 30 人名單預計於 5 日（台灣時間 6 日）正式公布。