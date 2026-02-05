運動雲

WBC「東京台灣之夜」爆超賣　主辦方深夜致歉

▲▼WBC「東京台灣之夜」超賣，主辦方道歉。（圖／翻攝臉書／2026 Team Taiwan 挺台灣應援計畫） 

▲WBC「東京台灣之夜」超賣，主辦方道歉。（圖／翻攝臉書／2026 Team Taiwan 挺台灣應援計畫）

記者葉國吏／綜合報導　

世界棒球經典賽（WBC）東京台日大戰轉播活動，民間募資規畫卻爆出應援席疑似超賣爭議，讓不少球迷擔心遠赴日本恐白跑一趟。主辦單位緊急致歉，並表示已找到替代場地，承諾提出補救方案。

開賣資訊不清　球迷質疑流程失誤
有消費者指出，當時頁面未顯示「已額滿」，也未清楚說明需在中午12時20分前完成付款才算有效資格，導致誤判情況。另有4人套票較晚開放，部分已下單球迷為顧及他人需求改訂套票，釋出原本的訂單，最後卻雙雙落空，引發強烈不滿。

面對爭議，「Team Taiwan挺台灣應援小組」深夜在社群發文致歉。主辦方身分說明，因內部作業與對外溝通不夠周全，造成支持者困擾，團隊願意正面承擔責任，並對球迷的失望表達歉意。

主辦親上火線　承諾補救不棄支持者
主辦單位坦言，以結帳時間認定席次的作法確實不夠完善，已收到各方意見並全面檢討。針對席位不足問題，目前正積極協調補救方案，並透露好消息，已成功取得可容納更多人的替代場地，希望盡力讓更多支持者能進場應援。

團隊表示，後續席次安排與說明，將透過嘖嘖平台官方信件逐一通知贊助者，確保權益與資訊清楚，目前仍在進行名單核對與細節確認。主辦方強調，活動初衷就是凝聚棒球熱情，盼外界給予時間，讓補救作業順利完成。

關鍵字： WBC

