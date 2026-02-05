NBA重磅交易！　ESPN：獨行俠轉戰巫師

運動雲

NBA重磅交易！　ESPN：獨行俠明星前鋒戴維斯轉戰巫師

▲獨行俠「一眉哥」戴維斯（Anthony Davis）。（圖／路透）

▲獨行俠「一眉哥」戴維斯（Anthony Davis）。（圖／路透）

記者葉國吏／綜合報導　

ESPN今天報導，達拉斯獨行俠拍板重磅交易，點頭將明星前鋒安東尼．戴維斯（Anthony Davis）送往華盛頓巫師，整筆交易牽動8名球員與5個選秀權，獨行俠正式啟動以選秀資產為主的重建藍圖。

ESPN引述多名不具名聯盟消息指出，這筆交易已獲雙方同意。獨行俠決定在戰績走低之際大刀闊斧調整方向，核心是送走32歲的戴維斯，換回即戰力與未來資產，為後續布局鋪路。

交易內容與名單一次看　獨行俠薪資與戰力全面調整
根據報導，達拉斯將包括NBA明星前鋒安東尼．戴維斯（Anthony Davis）、後衛傑登．哈迪（Jaden Hardy）、後衛羅素（D'Angelo Russell）以及後衛艾克森（Dante Exum）一併送往巫師。

▲▼ 戴維斯（Anthony Davis）。（圖／達志影像／美聯社）

▲戴維斯（Anthony Davis）。（圖／達志影像／美聯社）

作為回報，巫師同意交出前鋒米道頓（Khris Middleton）、新秀後衛強生（AJ Johnson）、後衛布朗漢（Malaki Branham）及中鋒貝格里三世（Marvin Bagley III），另加2枚首輪與3枚次輪選秀權，補強獨行俠未來彈性。

戴維斯生涯與近況　傷病陰影下仍具影響力
戴維斯是2012年NBA選秀狀元，生涯10度入選全明星賽，去年2月才由洛杉磯湖人被交易到獨行俠，當時換得的是明星後衛唐西奇（Luka Dončić）。不過，加盟達拉斯後始終未能完整展現身手。

本季戴維斯僅出賽20場，但場均仍有20.4分、11.1籃板，並繳出2.8助攻、1.7阻攻與1.1抄截，只是多年傷勢史，讓獨行俠最終選擇止血出清。

▲▼ 湖人戴維斯（Anthony Davis）狀況絕佳。（圖／達志影像／美聯社）

▲戴維斯（Anthony Davis）。（圖／達志影像／美聯社）

戰績壓力與重建方向　巫師拚即戰力衝東區
獨行俠目前戰績19勝31負，正遭遇5連敗，管理層評估短期反彈有限，轉而累積選秀籌碼，未來將以潛力新星庫柏．佛萊格（Cooper Flagg）為核心重塑戰力。

巫師方面，本季13勝36負排名東區倒數第2，但上月剛透過交易迎來明星後衛楊恩（Trae Young），如今再補進戴維斯，企圖以高天花板陣容，加速競爭腳步。

