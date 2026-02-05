情蒐韓國「看很多邦力多影片」　高國輝對悍將新洋砲有期待

▲邦力多、高國輝。（圖／記者呂佳賢攝）

記者楊舒帆／嘉義報導

富邦悍將4日開訓全員到齊，新洋砲邦力多成為焦點。一軍打擊教練、同時也是WBC中華隊教練團成員的高國輝指出，近期在情蒐影片中經常看到邦力多的打席，認為他對亞洲投手很適應，在中職的發展相當值得期待。

邦力多效力韓職韓華鷹期間，原本以傷兵6周候補名額入團，但因表現火燙獲得續留機會，半季出賽62場，繳出打擊率3成13、10轟、39分打點的成績，展現攻守俱佳的身手。季後再赴多明尼加冬季聯盟延續手感，季後賽8場比賽打擊率突破4成。

[廣告]請繼續往下閱讀...

邦力多3日才抵達台灣，4日便立刻投入悍將春訓，從早上一路跟著球隊練到下午，迅速融入團隊氣氛，與張育成有說有笑。打擊練習時，他還突然擺了某種短棒姿勢，笑稱是「Korea Style」，逗樂現場隊友。

高國輝將一切看在眼裡，他表示：「希望他第一天練習不要太操之過急，慢慢循序漸進融入球隊，也適應台灣的環境，再逐步把強度拉上來。」

至於初步觀察邦力多的特性，高國輝說：「今天看起來力量感很好，不過畢竟才第一天，還不容易完全看出來。但我覺得他的打擊的面滿廣的，希望能夠盡快融入我們球隊。」

此外，高國輝也透露，「在中華隊進行情蒐時，其實看過蠻多他的影片，因為韓國隊投手常常會遇到他，所以他在情蒐影片中出現的頻率很高。整體看起來感覺不錯，對亞洲投手也相當適應。」