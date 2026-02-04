快訊／夜王盧峻翔發出旅外宣言？　喊話想挑戰日本職籃

記者杜奕君／綜合報導

桃園璞園領航猿當家球星「夜王」盧峻翔，4日在EASL東超聯賽對上琉球黃金國王之役，單場狂飆32分，成為台灣職籃史上首位在東超對日本球隊單場攻下30分好手，也幫助球隊挺進本屆季後賽6強。賽後盧峻翔受訪時也透露，「未來如果有機會，會想來到日本職籃發展，因為喜歡這裡的氛圍與環境！」

現年28歲，身高188公分的盧峻翔，近年來躍升成為PLG職籃本土看板球星，本賽季達成生涯2000分里程碑，為聯盟史上第一人，也是中華男籃不可或缺的中堅主力要角。

今日對上黃金國王之戰，盧峻翔全場狂砍32分，成為東超史上首位對上日本職籃球隊，能夠單場拿下至少30分的台灣本土球員，個人更是連續4戰對上日本職籃隊伍，都有至少單場20分的高水準演出。

賽後盧峻翔表示，「很開心來到沖繩的主場，這邊的環境跟氛圍我都很喜歡，他們在防守端給我們很大的壓力，讓我們打得很困難，我們也對葛拉漢第一節受傷感到很難過，很可惜我們最終未能拿下勝利。」

隨後也有當地媒體提問，盧峻翔是否有想要在B.League打球的想法，對此盧峻翔則回應，「目前還是先以領航猿為主，不過未來有機會的話，還是會想要來日本，因為我蠻喜歡這裡的氛圍跟環境。」

▲領航猿「夜王」盧峻翔表態未來有挑戰日本職籃意願。（圖／領航猿提供）