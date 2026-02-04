台籃第一人！　盧峻翔對日職球隊砍32分率領航猿挺進東超6強

▲領航猿盧峻翔成為東超史上首位對戰日本職籃球隊砍下30分以上的台灣本土球員。（圖／領航猿提供）

記者杜奕君／綜合報導

桃園璞園領航猿4日在客場以82比88不敵日本職籃勁敵琉球黃金國王，但「夜王」盧峻翔狂飆32分，成為台灣職籃史上首位在東超對日本球隊單場攻下30分好手，且領航猿目前小組賽戰績「4勝2負」，已經保底挺進本屆最終6強。

賽前處於4勝1敗領先地位，領航猿此戰前進琉球客場，只要贏球就能搶下晉級門票，開賽「夜王」盧峻翔就火力全開，延續過去兩場對黃金國王合計拿下48分的兇猛火力，上半場就狂砍21分，全場更有32分、3籃板、2助攻的強勢演出。

可惜領航猿首節就折損主力洋將葛拉漢，也讓球隊在末節遭到對手逆轉，以6分吞敗。但領航猿仍確定將晉級本屆東超最終6強，不過分組排名還要等後續黃金國王和馬尼拉電氣交手結果來決定。

盧峻翔此戰狂砍32分，也成為東超史上首位能對戰日本職籃隊伍，單場至少拿到30分的台灣本土球員，另外，他對上日本職籃隊伍，也已經連4戰得分都飆破20分大關，實力已經獲得佐證。

另外，由於領航猿已經率先完成本屆東超B組6場小組賽，目前4勝2敗暫居第2位，在比較對手黃金國王、馬尼拉電氣的對戰分差後，也確定保底將晉級最終6強季後賽，但究竟能否拿下分組第1名，還要視上述兩隊的最終對決來決定。

▲盧峻翔幫助領航猿挺進本屆東超最終6強。（圖／領航猿提供）