盧峻翔東超狂飆32分無用　領航猿慘遭琉球黃金國王逆轉

▲領航猿盧峻翔、李家慷、葛拉漢。（圖／領航猿提供）

▲領航猿盧峻翔狂砍32分，但球隊仍遭琉球黃金國王逆轉吞敗。（圖／領航猿提供）

記者杜奕君／綜合報導

桃園璞園領航猿4日作客交手日本職籃勁敵琉球黃金國王，即便「夜王」盧峻翔狂飆全場最高32分，但主力洋將葛拉漢卻在首節意外傷退，領航猿末節慘遭無情逆轉，最終領航猿以82比88吞敗。不過目前領航猿4勝2敗暫居分組第2位，但已經確定晉級6強。

領航猿賽前在小組賽以4勝1敗暫居分組首位，只要今天擊敗黃金國王，就能順利以分組前2名挺進4強行列。

此戰開賽領航猿一哥盧峻翔就火力全開，首節就砍下15分，也幫助領航猿以27比21取得領先，但領航猿主力洋將葛拉漢卻意外因傷退場。

▲領航猿盧峻翔、李家慷、葛拉漢。（圖／領航猿提供）

▲李家慷此戰砍下14分進帳。（圖／領航猿提供）

但次節黃金國王展開反撲，主力控衛岸本隆一砍進關鍵三分彈，讓球隊追到3分差。但盧峻翔上半場火力全開，個人獨攬21分進帳。

3節開打後，雙方你來我往互不相讓，岸本隆一關鍵拋投一度幫助黃金國王超前比分，但關達祐加上伯朗適時搶分，3節打完雙方又打成74比74平手。

末節領航猿一度打出5比0攻勢，但黃金國王掌握攻守節奏，再次拉開領先優勢，最終6分之差在主場贏得勝利。

領航猿盧峻翔此戰砍下全場最高32分，伯朗拿下19分、10籃板，李家慷則有14分進帳。至於黃金國王方面，洋將庫利（Jack Cooley）拿下全場最高16分。

▲領航猿盧峻翔、李家慷、葛拉漢。（圖／領航猿提供）

▲葛拉漢首節就意外傷退。（圖／領航猿提供）

關鍵字： 盧峻翔東超領航猿黃金國王EASL台籃

快訊／NBA重磅交易！哈登改披騎士隊戰袍、賈蘭德去快艇攜手雷納德

前悍將洋投富藍戈拿到冠軍了　Threads發文報喜

快訊／開季8連敗的洋基工程開鍘　170公分得分王傑克森正式離隊

古林睿煬、孫易磊避戰日本先當「情報員」？日媒：台灣另有布局

美國隊震撼彈！太空人王牌布朗辭退WBC：優先考量球季

本屆NBA明星賽「林來瘋」確定重現！　林書豪入選NBA名人賽

﻿

1快艇騎士大交易！哈登轉戰克里夫蘭

2前悍將洋投富藍戈奪冠　發文報喜

38連敗洋基開鍘　得分王傑克森離隊

4日媒指台灣恐不讓古林、孫易磊投日本

5美國震撼彈！太空人王牌布朗辭退WBC

1盧峻翔旅外宣言　喊話想挑戰日本職籃

2台籃第一人　盧峻翔砍32分闖東超6強

3盧峻翔東超飆32分　領航猿仍慘遭逆轉

4林詩翔狀態到7成　平淡看30人名單

5國王小組最終戰落敗　想晉級得看野馬

