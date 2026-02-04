新北國王客場不敵東京電擊　想進6強季後賽得看人臉色

▲新北國王不敵東京電擊，確定無法自立晉級。（圖／東超提供）

記者蔡厚瑄／綜合報導

新北國王4日在東亞超級聯賽迎來小組賽最終戰作客交手東京電擊，國王洋將杰倫猛轟24分，林書緯也有15分進帳，然而東京電擊此役展現強大外線砲火，全隊外線26投13中，還有5人得分上雙，其中洋將佛斯特（Marcus Foster）更奪下全場最高的29分，最終國王就以79比92落敗，小組賽戰績以3勝3敗坐收，想要晉級季後賽，得視下週東京電擊對上烏蘭巴托野馬的賽果。

前一次在新莊主場交手東京電擊以16分之差慘敗，新北國王這次作客東京電擊力拼復仇，然而禁區主力沃許本開賽不久便迅速累積兩犯國王隊在進攻端手感低迷，單節僅進帳13分，首節打完就陷入7分落後。次節國王本土球員終於找到準星，林書緯挺身而出連續得分穩定軍心，老將呂政儒也適跳出來在外線放冷箭，杰倫還命中壓哨大號三分球，幫助球隊在上半場打完追到37比42。

[廣告]請繼續往下閱讀...

沒想到易籃後，場上卻風雲變色，東京電擊火力徹底釋放，單節就豪取30分，反觀國王受限於對手嚴防，進攻只能靠杰倫一人，分差也徹底被拉開導致差距持續拉開，第三節打完，一口氣陷入15分落後。末節國王雖然還是試圖振作，但苦苦追趕仍無法撼動對方領先地位，最終就以13分之差吞下敗仗。

國王表現最亮眼的就是20投7中拿下全隊最高24分的杰倫，林書緯、沃許本皆拿15分，呂政儒則有9分進帳。而此役過後，東京電擊確定能搶下收下6強門票，至於國王是否能晉級，得視11日東京電擊與烏蘭巴托野馬之戰結果而定。