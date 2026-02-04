運動雲

>

在不在30人名單不緊張！台鋼守護神林詩翔說只擔心新球季和球技

▲林詩翔。（圖／記者呂佳賢攝）

▲林詩翔。（圖／記者呂佳賢攝）

記者蔡厚瑄／高雄報導

去年奪下包辦中職新人王與救援王的台鋼雄鷹守護神林詩翔，今日也在Live BP輪番上陣投球，訓練結束後，林詩翔在接受媒體聯訪時表示，自認狀態調整約7成，除了正在習慣PitchCom與更嚴格的投球計時器規範，被問到即將公布的 30人名單會不會緊張時，他霸氣表示，「我比較緊張的是我今年的『球季』與『球技』。」

中華隊今日Live BP配合投球計時器練習，以適應大聯盟規定的壘上無人15秒、有人18秒限制，林詩翔在投球過程中，現場曾發出一次「嗶」的警示聲，引發媒體關注是否超時，不過訓練結束後林詩翔在受訪時指出，根據WBC規定，只要投手啟動投球動作，秒數就會停止，與中職計時器會持續走動的邏輯不同，所以因此該球並未違規。

[廣告]請繼續往下閱讀...

被問到對於計時器的適應，林詩翔認為其實難度並不高，重點在於投完一顆球後必須立刻思考下一球的快節奏，稍有猶豫就可能超時，「適應計時器不難，難在你可能一遲疑就會被打。」

除了秒數限制，PitchCom（電子暗號發送器）的運用也是本次集訓的重點，林詩翔也笑說，自己其實還在習慣不需要「看暗號」與「比暗號」的流程，「有時準備投球時還會下意識維持看暗號的動作，我就全部交給捕手，剩下丟不好就是自己的問題。」

今年24歲的林詩翔，歷經2022年選秀落榜，隔年才以台鋼第8指名進入職棒，不過他去年憑藉單季30次救援成功、防禦率1.79的優異成績，包辦新人王與救援王兩項大獎。

面對兩天後即將揭曉的30人正式名單，他相當豁達，僅平靜表示「那不是我要緊張的，比較關注名單的人才會緊張，我是還好，不需要為這個緊張，我比較緊張的是我今年的『球季』與『球技』。」

關鍵字： 林詩翔台鋼雄鷹2026WBC2026WBC中華隊投球計時器PitchCom

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／NBA重磅交易！哈登改披騎士隊戰袍、賈蘭德去快艇攜手雷納德

快訊／NBA重磅交易！哈登改披騎士隊戰袍、賈蘭德去快艇攜手雷納德

前悍將洋投富藍戈拿到冠軍了　Threads發文報喜

前悍將洋投富藍戈拿到冠軍了　Threads發文報喜

快訊／開季8連敗的洋基工程開鍘　170公分得分王傑克森正式離隊

快訊／開季8連敗的洋基工程開鍘　170公分得分王傑克森正式離隊

古林睿煬、孫易磊避戰日本先當「情報員」？日媒：台灣另有布局

古林睿煬、孫易磊避戰日本先當「情報員」？日媒：台灣另有布局

美國隊震撼彈！太空人王牌布朗辭退WBC：優先考量球季

美國隊震撼彈！太空人王牌布朗辭退WBC：優先考量球季

本屆NBA明星賽「林來瘋」確定重現！　林書豪入選NBA名人賽

本屆NBA明星賽「林來瘋」確定重現！　林書豪入選NBA名人賽

魔鷹、邦力多重現雙洋砲時代　洪一中：比賽會更好看

魔鷹、邦力多重現雙洋砲時代　洪一中：比賽會更好看

太療癒！大谷翔平IG分享愛犬新書　愛女身影入鏡融化網友

太療癒！大谷翔平IG分享愛犬新書　愛女身影入鏡融化網友

兄弟洋投一次補好補滿　王建民揭背後考量

兄弟洋投一次補好補滿　王建民揭背後考量

罕見！勇士格林深陷交易傳聞　柯爾坦言艱難：我昨天有找他談

罕見！勇士格林深陷交易傳聞　柯爾坦言艱難：我昨天有找他談

Melody曝自己「對風過敏」　人生哲學「凡事都說『我不會』」

熱門新聞

快訊／NBA重磅交易！哈登改披騎士隊戰袍、賈蘭德去快艇攜手雷納德

前悍將洋投富藍戈拿到冠軍了　Threads發文報喜

快訊／開季8連敗的洋基工程開鍘　170公分得分王傑克森正式離隊

古林睿煬、孫易磊避戰日本先當「情報員」？日媒：台灣另有布局

美國隊震撼彈！太空人王牌布朗辭退WBC：優先考量球季

本屆NBA明星賽「林來瘋」確定重現！　林書豪入選NBA名人賽

讀者回應

﻿

熱門新聞

1快艇騎士大交易！哈登轉戰克里夫蘭

2前悍將洋投富藍戈奪冠　發文報喜

38連敗洋基開鍘　得分王傑克森離隊

4日媒指台灣恐不讓古林、孫易磊投日本

5美國震撼彈！太空人王牌布朗辭退WBC

最新新聞

1盧峻翔旅外宣言　喊話想挑戰日本職籃

2台籃第一人　盧峻翔砍32分闖東超6強

3盧峻翔東超飆32分　領航猿仍慘遭逆轉

4林詩翔狀態到7成　平淡看30人名單

5國王小組最終戰落敗　想晉級得看野馬

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

準備過年！北農年菜組大開箱

準備過年！北農年菜組大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「北農滿席香年菜」，看看CP值超高的年菜組

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

太狂！全恩菲首套實戰球衣拍出3.5萬高價　本人親揭首秀時間

黃玉霖全運會竟「提前慶祝」　0.03秒之差丟金被隊友逆轉

【偶像級神顏】李藝斌跳KT巫師出局舞、魔笛舞電翻全場❤

兄弟休賽季動靜不大？領隊劉志威春訓喊話 ：安靜學習就是奪冠武器

中華隊集訓備戰經典賽！　卓榮泰親赴贈加菜金20萬

〈姊妹們的聚會〉合唱獨缺大S...　小S.阿雅.范曉萱唱到哭

【警局前行兇】台南街頭爆持刀傷人　3人受傷「1人大量出血」送醫

崔振赫現身年貨大街　直接開始試吃：好吃！

A-Lin台上淚崩「唱不下去」　哭喊：鼻涕一直流出來！

Melody曝自己「對風過敏」　人生哲學「凡事都說『我不會』」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366