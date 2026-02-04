在不在30人名單不緊張！台鋼守護神林詩翔說只擔心新球季和球技





▲林詩翔。（圖／記者呂佳賢攝）

記者蔡厚瑄／高雄報導

去年奪下包辦中職新人王與救援王的台鋼雄鷹守護神林詩翔，今日也在Live BP輪番上陣投球，訓練結束後，林詩翔在接受媒體聯訪時表示，自認狀態調整約7成，除了正在習慣PitchCom與更嚴格的投球計時器規範，被問到即將公布的 30人名單會不會緊張時，他霸氣表示，「我比較緊張的是我今年的『球季』與『球技』。」

中華隊今日Live BP配合投球計時器練習，以適應大聯盟規定的壘上無人15秒、有人18秒限制，林詩翔在投球過程中，現場曾發出一次「嗶」的警示聲，引發媒體關注是否超時，不過訓練結束後林詩翔在受訪時指出，根據WBC規定，只要投手啟動投球動作，秒數就會停止，與中職計時器會持續走動的邏輯不同，所以因此該球並未違規。

被問到對於計時器的適應，林詩翔認為其實難度並不高，重點在於投完一顆球後必須立刻思考下一球的快節奏，稍有猶豫就可能超時，「適應計時器不難，難在你可能一遲疑就會被打。」

除了秒數限制，PitchCom（電子暗號發送器）的運用也是本次集訓的重點，林詩翔也笑說，自己其實還在習慣不需要「看暗號」與「比暗號」的流程，「有時準備投球時還會下意識維持看暗號的動作，我就全部交給捕手，剩下丟不好就是自己的問題。」

今年24歲的林詩翔，歷經2022年選秀落榜，隔年才以台鋼第8指名進入職棒，不過他去年憑藉單季30次救援成功、防禦率1.79的優異成績，包辦新人王與救援王兩項大獎。

面對兩天後即將揭曉的30人正式名單，他相當豁達，僅平靜表示「那不是我要緊張的，比較關注名單的人才會緊張，我是還好，不需要為這個緊張，我比較緊張的是我今年的『球季』與『球技』。」