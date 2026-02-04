日職春訓節奏嚴！不擔心旅日台灣三傑　林岳平：一定會讓大家驚訝

▲投手教練林岳平參與中華隊集訓。（圖／記者林敬旻攝）

記者蔡厚瑄／高雄報導

中華隊近日於左營國訓中心集訓， 2月底將與日職福岡軟銀鷹、北海道日本火腿鬥士進行兩場交流賽，而至於兩隊的台灣好手徐若熙、孫易磊及古林睿煬的狀況，投手教練林岳平說完全不擔心，認為日職春訓節奏嚴謹，選手在2月1日春訓報到時即需具備實戰投打（Live BP）強度，「相信屆時一定會讓大家驚訝！」

針對旅日投手的狀態，林岳平表示教練團沒有太操心，「目前徐若熙完全交由軟銀球團照料，相信會準備得很好，先行參加集訓再赴日報到的古林睿煬與孫易磊，也已銜接上日職的訓練模式。」林岳平指出，雖然目前尚未確定屆時選手將代表母隊或國家隊上場，但其展現出的球威相當值得拭目以待。

至於本屆經典賽導入的「投球計時器」，林岳平分析，由於旅美與中職投手已有實戰經驗，僅需微調縮短秒數即可適應。相對而言，日職尚未導入此制度，因此旅日投手可能需要時間適應壘上無人15秒、有人18秒的規定，但林岳平指出，古林睿煬與徐若熙在中職已有經驗，應能快速節省不必要的習慣動作，找到合適的投球節奏。

目前中華隊集訓也已進入實戰投打環節，林岳平也提醒投手要習慣快節奏投球，「投手在信心動搖或遇到危機時容易發生秒數超時，所以都會要求每個人在球與球之間主動調整。」