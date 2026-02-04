新庄剛志提出「跑壘改善」方案　請求日職12球團效法

▲新庄剛志提出跑壘改善方案。（圖／記者李毓康攝）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

日本職棒北海道日本火腿鬥士總教練新庄剛志今（4）日針對「跑壘細節」提出具體建議，公開向全12支球團發出「請求」，盼能改善從二壘經三壘衝向本壘時的跑壘路線，進一步提升進攻威脅。

新庄指出，球隊今日已實際進行相關訓練，要求跑者在由二壘踩過三壘、全速衝本壘時，避免向外側繞大彎，而是盡可能沿著界線內側前進，以縮短距離、減少不必要的動作，同時對對方守備形成壓力。

「希望其他球團也能仿效這樣的做法。」新庄說明，跑者右腳幾乎踩到白線的內線路徑，不僅能提高跑壘效率，也能在出現左外野安打時，讓外野手在回傳本壘時擔心擊中跑者，承受更大的心理壓力，「左外野一定會著急。」

新庄進一步從心理層面分析，守備方一旦心急，肩膀容易過早打開，傳球更可能出現內旋或偏差，「要是被球打到就能多跑回1分，而且在球滾動的時間裡，打者也能上到二壘，如果球滾出去，像甲子園那樣的球場又很大，所以說，這個做法真的值得其他球團學習。」

值得注意的是，新庄並未將這套作法視為球隊祕密，而是選擇主動公開，盼能帶動整體日本棒球水準的提升。他也提出實務建議，認為可在場邊設置三角錐作為跑壘路線的目標標記，避免跑者路線再度放大。

是否所有球團都會實際導入相關配置仍有待觀察，但若這類更具侵略性與效率的跑壘方式能夠普及，未來比賽節奏與觀賞性，可能將進一步提升。