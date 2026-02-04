運動雲

>

新庄剛志提出「跑壘改善」方案　請求日職12球團效法

▲▼日職北海道日本火腿鬥士隊2025台灣交流賽，火腿隊監督新庄剛志。（圖／記者李毓康攝）

▲新庄剛志提出跑壘改善方案。（圖／記者李毓康攝）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

日本職棒北海道日本火腿鬥士總教練新庄剛志今（4）日針對「跑壘細節」提出具體建議，公開向全12支球團發出「請求」，盼能改善從二壘經三壘衝向本壘時的跑壘路線，進一步提升進攻威脅。

新庄指出，球隊今日已實際進行相關訓練，要求跑者在由二壘踩過三壘、全速衝本壘時，避免向外側繞大彎，而是盡可能沿著界線內側前進，以縮短距離、減少不必要的動作，同時對對方守備形成壓力。

[廣告]請繼續往下閱讀...

「希望其他球團也能仿效這樣的做法。」新庄說明，跑者右腳幾乎踩到白線的內線路徑，不僅能提高跑壘效率，也能在出現左外野安打時，讓外野手在回傳本壘時擔心擊中跑者，承受更大的心理壓力，「左外野一定會著急。」

新庄進一步從心理層面分析，守備方一旦心急，肩膀容易過早打開，傳球更可能出現內旋或偏差，「要是被球打到就能多跑回1分，而且在球滾動的時間裡，打者也能上到二壘，如果球滾出去，像甲子園那樣的球場又很大，所以說，這個做法真的值得其他球團學習。」

值得注意的是，新庄並未將這套作法視為球隊祕密，而是選擇主動公開，盼能帶動整體日本棒球水準的提升。他也提出實務建議，認為可在場邊設置三角錐作為跑壘路線的目標標記，避免跑者路線再度放大。

是否所有球團都會實際導入相關配置仍有待觀察，但若這類更具侵略性與效率的跑壘方式能夠普及，未來比賽節奏與觀賞性，可能將進一步提升。

關鍵字： 日本職棒北海道日本火腿鬥士新庄剛志

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／NBA重磅交易！哈登改披騎士隊戰袍、賈蘭德去快艇攜手雷納德

快訊／NBA重磅交易！哈登改披騎士隊戰袍、賈蘭德去快艇攜手雷納德

前悍將洋投富藍戈拿到冠軍了　Threads發文報喜

前悍將洋投富藍戈拿到冠軍了　Threads發文報喜

快訊／開季8連敗的洋基工程開鍘　170公分得分王傑克森正式離隊

快訊／開季8連敗的洋基工程開鍘　170公分得分王傑克森正式離隊

古林睿煬、孫易磊避戰日本先當「情報員」？日媒：台灣另有布局

古林睿煬、孫易磊避戰日本先當「情報員」？日媒：台灣另有布局

美國隊震撼彈！太空人王牌布朗辭退WBC：優先考量球季

美國隊震撼彈！太空人王牌布朗辭退WBC：優先考量球季

本屆NBA明星賽「林來瘋」確定重現！　林書豪入選NBA名人賽

本屆NBA明星賽「林來瘋」確定重現！　林書豪入選NBA名人賽

魔鷹、邦力多重現雙洋砲時代　洪一中：比賽會更好看

魔鷹、邦力多重現雙洋砲時代　洪一中：比賽會更好看

太療癒！大谷翔平IG分享愛犬新書　愛女身影入鏡融化網友

太療癒！大谷翔平IG分享愛犬新書　愛女身影入鏡融化網友

兄弟洋投一次補好補滿　王建民揭背後考量

兄弟洋投一次補好補滿　王建民揭背後考量

罕見！勇士格林深陷交易傳聞　柯爾坦言艱難：我昨天有找他談

罕見！勇士格林深陷交易傳聞　柯爾坦言艱難：我昨天有找他談

A-Lin台上淚崩「唱不下去」　哭喊：鼻涕一直流出來！

熱門新聞

快訊／NBA重磅交易！哈登改披騎士隊戰袍、賈蘭德去快艇攜手雷納德

前悍將洋投富藍戈拿到冠軍了　Threads發文報喜

快訊／開季8連敗的洋基工程開鍘　170公分得分王傑克森正式離隊

古林睿煬、孫易磊避戰日本先當「情報員」？日媒：台灣另有布局

美國隊震撼彈！太空人王牌布朗辭退WBC：優先考量球季

本屆NBA明星賽「林來瘋」確定重現！　林書豪入選NBA名人賽

讀者回應

﻿

熱門新聞

1快艇騎士大交易！哈登轉戰克里夫蘭

2前悍將洋投富藍戈奪冠　發文報喜

38連敗洋基開鍘　得分王傑克森離隊

4日媒指台灣恐不讓古林、孫易磊投日本

5美國震撼彈！太空人王牌布朗辭退WBC

最新新聞

1國王小組最終戰落敗　想晉級得看野馬

2新庄剛志提跑壘方案　求日職球團效法

3不擔心旅日三傑　林岳平：會讓大家驚艷

4為龍仔慶生笑場　鄭浩均解釋原因

5悍將捕手競爭　林岱安笑回一句

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

準備過年！北農年菜組大開箱

準備過年！北農年菜組大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「北農滿席香年菜」，看看CP值超高的年菜組

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

太狂！全恩菲首套實戰球衣拍出3.5萬高價　本人親揭首秀時間

黃玉霖全運會竟「提前慶祝」　0.03秒之差丟金被隊友逆轉

【偶像級神顏】李藝斌跳KT巫師出局舞、魔笛舞電翻全場❤

兄弟休賽季動靜不大？領隊劉志威春訓喊話 ：安靜學習就是奪冠武器

中華隊集訓備戰經典賽！　卓榮泰親赴贈加菜金20萬

〈姊妹們的聚會〉合唱獨缺大S...　小S.阿雅.范曉萱唱到哭

【警局前行兇】台南街頭爆持刀傷人　3人受傷「1人大量出血」送醫

崔振赫現身年貨大街　直接開始試吃：好吃！

Melody曝自己「對風過敏」　人生哲學「凡事都說『我不會』」

陶晶瑩曝大S雕像落成現場　小S.蔡康永「狂講地獄哏」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366