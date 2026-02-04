運動雲

「隱藏版助攻王」是他！　爵士柯利爾單場狂傳22助攻破紀錄

記者杜奕君／綜合報導

猶他爵士4日才傳出驚天交易，網羅頂尖長人小傑克森（Jaren Jackson Jr.）入隊，球隊今日作客印第安那溜馬之戰就開出慶祝行情，控衛柯利爾（Isaiah Collier）全場打滿48分鐘，狂傳生涯新高22次助攻，也打破NBA史上最年輕單場傳出至少20次助攻好手（21歲又119天），在他助攻連發下，爵士7人上陣全數得分上雙，以131比122撂倒地主溜馬。

在有4名球員於小傑克森交易案中轉戰灰熊，加上相關傷兵問題情況下，爵士今日僅有7名可用之兵，柯利爾扛起先發主控大任，全場打滿48分鐘沒有休息，也繳出NBA生涯至今代表作，17分、5籃板、3抄截外帶驚人的「22助攻」，且僅有發生2次失誤，出色表現幫助爵士以9分之差收勝。

柯利爾也成為NBA史上最年輕，僅21歲又119天，能夠單場至少傳出20次以上助攻好手，在聯盟史上名留青史。

去年才以首輪第29順位加盟爵士，身為NBA「2年級生」的柯利爾本季整體表現持續進步，目前場均9.6分、2.6籃板、7助攻，整體投籃命中率更是高達50.5%，這還只是他場均上場時間不到25分鐘所創下，未來若能持續強化外線投射能力，或許又將是聯盟另一顆耀眼的後場新星。

▲爵士柯利爾單場狂傳22助攻，成為NBA史上最年輕能單場傳出20次以上助攻好手。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA爵士柯利爾助攻Isaiah Collier

