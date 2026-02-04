運動雲

連續3戰至少拿30分　19歲獨行俠「旗子哥」弗拉格又寫神紀錄

記者杜奕君／綜合報導

NBA本賽季「最強新秀」代表人物，隸屬達拉斯獨行俠的天才狀元郎「旗子哥」弗拉格（Cooper Flagg），4日隨隊在主場迎戰強敵波士頓塞爾提克，此戰弗拉格表現再度大殺四方，狂轟36分、9籃板、6助攻、2阻攻，以19歲又44天的年紀，成為聯盟史上最年輕能連3戰砍下至少30分好手，再以好表現寫下神奇紀錄。

近況日漸火燙的弗拉格，此戰迎接綠衫軍到來，只可惜面對兵強馬壯的塞爾提克，弗拉格雖然個人表現亮眼，但團隊卻是一路挨打，末節甚至一度落後多達23分，在弗拉格嘗試拉尾盤，末節獨拿15分之下，最終獨行俠仍以10分之差敗北。

不過，弗拉格此戰24投12中，狂轟36分、9籃板、6助攻、2阻攻的精彩表現，加上前兩戰分別砍下49分、34分，讓他成為NBA史上，最年輕（19歲又44天）達到連3戰至少都拿下單場30分的選手。

此外，弗拉格也成為繼詹姆斯（LeBron James）、唐西奇（Luka Doncic）以及杜蘭特（Kevin Durant）之後，史上第4位在不滿20歲時，就曾不只1次完成單場「35分、5籃板、5助攻」紀錄好手。

上述3人中，詹皇未滿20歲前曾4次達成此紀錄，唐西奇與杜蘭特則是分別有2次，目前弗拉格也已經有2次達成此紀錄，仍有機會超越詹皇次數獨居史上首位。

▲個人連3戰得分至少30分，獨行俠「旗子哥」弗拉格再度打破NBA最年輕球員紀錄。（圖／達志影像／美聯社）

