運動雲

>

對決大谷挺誰？平野惠一選美美　鄭浩均笑稱：看來我贏面大

▲WBC中華隊集訓，投手鄭浩均。（圖／記者蔡厚瑄攝）

▲中華隊集訓，投手鄭浩均。（圖／記者蔡厚瑄攝）

記者蔡厚瑄／高雄報導

中信兄弟投手「美美」鄭浩均開訓過後，4日又重返中華隊繼續為經典賽集訓，日前兄弟總教練平野惠一在接受訪談時曾公開表示，若有日職球團來電詢問，他絕對會大力推薦鄭浩均旅外，甚至連遠在日本的父親問起台灣好投手時，平野也毫不猶豫地就會推薦「美美」，還說如果美美同場對決大谷翔平，他絕對會幫子弟兵加油，讓鄭浩均本人哭笑不得。

兄弟主帥平野惠一日前在台日文化交流講座問答中，被問及台灣目前還有哪位選手具備挑戰旅外的實力時，毫不猶豫提到自家本土王牌「美美」鄭浩均，2日春訓受訪時，平野惠一更透露休賽季期間常接到國外球探的電話，詢問台灣是否有好投手時，自己也是不遺餘力地向外界「推銷」自家王牌。

[廣告]請繼續往下閱讀...

得知平野監督的這番花式稱讚後，鄭浩均笑說，「那我壓力很大耶，他上次說我（球速）160，現在又這樣講我。這可能是他在激勵我，叫我要繼續加油。」

隨後媒體又說當時平野受訪時曾說，如果是鄭浩均對決日本巨星大谷翔平，絕對會幫「美美」加油，讓鄭浩均認不住笑出來，問說「真的假的？他親口說的嗎？」也不忘打趣地說，「唉呦，這樣看來是我贏面比較大喔，他還看好我。」

針對目前的集訓狀況，鄭浩均表示自己仍處於牛棚階段，雖然進度比其他隊友稍慢，但都在合理的預期範圍內，且與教練團溝通後確認無礙，現在他已經完成4次牛棚練投，預計在5、6次後就進入實戰練投（Live BP）階段。而目前的投球體感，他轉述捕手的回饋相當正面，包含球質與轉軸等數據都維持在水準之上，與熟悉的捕手群配合過程也相當順暢。

回憶起過去參與亞運的心情，鄭浩均認為現在的自己心態更加平穩，「亞運那時候剛進職業第一次打國際賽，蠻想表現自己的，但那時候陣容太強大了，我都只有投到中國隊而已。」而這次再看到過去亞運隊友陳柏毓，鄭浩均笑說，「我們休賽季私底下都有碰面、一起練習，他給我的驚喜程度我已經麻木了，他每年幾乎都在進化。」

面對即將公布的30人正式名單，鄭浩均表示自己抱持順其自然的態度，比起緊張更多的是期待，他強調不會特別針對特定對手做調整，若有機會進入最終名單，他將維持原本的節奏與各國好手競爭，想辦法發揮最佳戰力。

關鍵字： 鄭浩均平野惠一中信兄弟2026WBC2026WBC中華隊

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／NBA重磅交易！哈登改披騎士隊戰袍、賈蘭德去快艇攜手雷納德

快訊／NBA重磅交易！哈登改披騎士隊戰袍、賈蘭德去快艇攜手雷納德

前悍將洋投富藍戈拿到冠軍了　Threads發文報喜

前悍將洋投富藍戈拿到冠軍了　Threads發文報喜

快訊／開季8連敗的洋基工程開鍘　170公分得分王傑克森正式離隊

快訊／開季8連敗的洋基工程開鍘　170公分得分王傑克森正式離隊

古林睿煬、孫易磊避戰日本先當「情報員」？日媒：台灣另有布局

古林睿煬、孫易磊避戰日本先當「情報員」？日媒：台灣另有布局

美國隊震撼彈！太空人王牌布朗辭退WBC：優先考量球季

美國隊震撼彈！太空人王牌布朗辭退WBC：優先考量球季

魔鷹、邦力多重現雙洋砲時代　洪一中：比賽會更好看

魔鷹、邦力多重現雙洋砲時代　洪一中：比賽會更好看

本屆NBA明星賽「林來瘋」確定重現！　林書豪入選NBA名人賽

本屆NBA明星賽「林來瘋」確定重現！　林書豪入選NBA名人賽

太療癒！大谷翔平IG分享愛犬新書　愛女身影入鏡融化網友

太療癒！大谷翔平IG分享愛犬新書　愛女身影入鏡融化網友

兄弟洋投一次補好補滿　王建民揭背後考量

兄弟洋投一次補好補滿　王建民揭背後考量

罕見！勇士格林深陷交易傳聞　柯爾坦言艱難：我昨天有找他談

罕見！勇士格林深陷交易傳聞　柯爾坦言艱難：我昨天有找他談

「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛

熱門新聞

快訊／NBA重磅交易！哈登改披騎士隊戰袍、賈蘭德去快艇攜手雷納德

前悍將洋投富藍戈拿到冠軍了　Threads發文報喜

快訊／開季8連敗的洋基工程開鍘　170公分得分王傑克森正式離隊

古林睿煬、孫易磊避戰日本先當「情報員」？日媒：台灣另有布局

美國隊震撼彈！太空人王牌布朗辭退WBC：優先考量球季

魔鷹、邦力多重現雙洋砲時代　洪一中：比賽會更好看

讀者回應

﻿

熱門新聞

1快艇騎士大交易！哈登轉戰克里夫蘭

2前悍將洋投富藍戈奪冠　發文報喜

38連敗洋基開鍘　得分王傑克森離隊

4日媒指台灣恐不讓古林、孫易磊投日本

5美國震撼彈！太空人王牌布朗辭退WBC

最新新聞

1悍將捕手競爭　林岱安笑回一句

2即使對大谷平野也挺美美　鄭浩均笑出來

3馬鋼承接江少慶71號有原因

4連3戰至少30+　旗子哥弗拉格寫神紀錄

5柯瑞跑者膝缺陣　勇士慘遭七六人打趴

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

準備過年！北農年菜組大開箱

準備過年！北農年菜組大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「北農滿席香年菜」，看看CP值超高的年菜組

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

太狂！全恩菲首套實戰球衣拍出3.5萬高價　本人親揭首秀時間

黃玉霖全運會竟「提前慶祝」　0.03秒之差丟金被隊友逆轉

【偶像級神顏】李藝斌跳KT巫師出局舞、魔笛舞電翻全場❤

兄弟休賽季動靜不大？領隊劉志威春訓喊話 ：安靜學習就是奪冠武器

中華隊集訓備戰經典賽！　卓榮泰親赴贈加菜金20萬

〈姊妹們的聚會〉合唱獨缺大S...　小S.阿雅.范曉萱唱到哭

【警局前行兇】台南街頭爆持刀傷人　3人受傷「1人大量出血」送醫

崔振赫現身年貨大街　直接開始試吃：好吃！

Melody曝自己「對風過敏」　人生哲學「凡事都說『我不會』」

陶晶瑩曝大S雕像落成現場　小S.蔡康永「狂講地獄哏」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366