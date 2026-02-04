對決大谷挺誰？平野惠一選美美　鄭浩均笑稱：看來我贏面大

▲中華隊集訓，投手鄭浩均。（圖／記者蔡厚瑄攝）

記者蔡厚瑄／高雄報導

中信兄弟投手「美美」鄭浩均開訓過後，4日又重返中華隊繼續為經典賽集訓，日前兄弟總教練平野惠一在接受訪談時曾公開表示，若有日職球團來電詢問，他絕對會大力推薦鄭浩均旅外，甚至連遠在日本的父親問起台灣好投手時，平野也毫不猶豫地就會推薦「美美」，還說如果美美同場對決大谷翔平，他絕對會幫子弟兵加油，讓鄭浩均本人哭笑不得。

兄弟主帥平野惠一日前在台日文化交流講座問答中，被問及台灣目前還有哪位選手具備挑戰旅外的實力時，毫不猶豫提到自家本土王牌「美美」鄭浩均，2日春訓受訪時，平野惠一更透露休賽季期間常接到國外球探的電話，詢問台灣是否有好投手時，自己也是不遺餘力地向外界「推銷」自家王牌。

[廣告]請繼續往下閱讀...

得知平野監督的這番花式稱讚後，鄭浩均笑說，「那我壓力很大耶，他上次說我（球速）160，現在又這樣講我。這可能是他在激勵我，叫我要繼續加油。」

隨後媒體又說當時平野受訪時曾說，如果是鄭浩均對決日本巨星大谷翔平，絕對會幫「美美」加油，讓鄭浩均認不住笑出來，問說「真的假的？他親口說的嗎？」也不忘打趣地說，「唉呦，這樣看來是我贏面比較大喔，他還看好我。」

針對目前的集訓狀況，鄭浩均表示自己仍處於牛棚階段，雖然進度比其他隊友稍慢，但都在合理的預期範圍內，且與教練團溝通後確認無礙，現在他已經完成4次牛棚練投，預計在5、6次後就進入實戰練投（Live BP）階段。而目前的投球體感，他轉述捕手的回饋相當正面，包含球質與轉軸等數據都維持在水準之上，與熟悉的捕手群配合過程也相當順暢。

回憶起過去參與亞運的心情，鄭浩均認為現在的自己心態更加平穩，「亞運那時候剛進職業第一次打國際賽，蠻想表現自己的，但那時候陣容太強大了，我都只有投到中國隊而已。」而這次再看到過去亞運隊友陳柏毓，鄭浩均笑說，「我們休賽季私底下都有碰面、一起練習，他給我的驚喜程度我已經麻木了，他每年幾乎都在進化。」

面對即將公布的30人正式名單，鄭浩均表示自己抱持順其自然的態度，比起緊張更多的是期待，他強調不會特別針對特定對手做調整，若有機會進入最終名單，他將維持原本的節奏與各國好手競爭，想辦法發揮最佳戰力。