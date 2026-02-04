運動雲

咖哩大神柯瑞「跑者膝」無法打　勇士慘遭七六人艾奇康轟炸吞敗

記者杜奕君／綜合報導

NBA人氣勁旅金州勇士4日主場迎戰費城七六人來訪，「咖哩大神」柯瑞（Stephen Curry）因為「跑者膝」傷勢無法上陣，也讓灣區大軍少了最致命得分點，全場勇士一路陷入苦戰，七六人菜鳥後衛艾奇康（VJ Edgecombe）全場狂飆25分、7籃板、7助攻、2抄截，幫助球隊下半場逐步拉開差距，最終七六人113比94大勝，賞給勇士2連敗。

▲七六人艾奇康、勇士柯瑞。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士柯瑞因為「跑者膝」無法上場，球隊慘敗收場。（圖／達志影像／美聯社）

勇士今日迎接七六人踢館，賽前柯瑞雖然就確定高掛免戰牌，但他仍穿上對手傳奇球星「戰神」艾佛森（Allen Iverson）招牌球鞋亮相，引發球迷討論熱議。

不過回到賽場，勇士開賽表現還有板有眼，首節取得領先優勢，半場打完也僅以55比58小幅落後給七六人。

但七六人第3節打出一波9比0攻勢，讓領先突破雙位數，隨後新秀後衛艾奇康火力全開，在他全場狂轟25分、7籃板、7助攻、2抄截領軍下，七六人全隊共8人得分達雙位數，最終以19分之差大勝。

苦吞2連敗的勇士方面，此戰團隊整體表現乏善可陳，桑托斯（Gui Santos）及史賓塞（Pat Spencer）各拿13分已經是全隊最高。

▲七六人艾奇康、勇士柯瑞。（圖／達志影像／美聯社）

▲七六人艾奇康砍下轟25分、7籃板、7助攻、2抄截表現出色。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA勇士柯瑞七六人艾奇康

