張育豪喊幹掉學長、戴培峰也喊話　林岱安笑：一個抓一個就對了？

▲富邦悍將林岱安。（圖／記者呂佳賢攝）

記者楊舒帆／嘉義報導

富邦悍將4日展開春訓，FA轉戰加盟的捕手林岱安也正式報到，投入新球季備戰。首度以悍將一員身分開訓，林岱安談到休季調整、球隊訓練環境，以及捕手群的競爭與合作，直言轉隊後「責任跟壓力一定都有」，期許自己能在新環境中扮演穩定力量。

談到休賽季的身體調整，林岱安透露在營養師協助下成功減重，「休賽季比賽量比較少，所以一定要有營養師幫忙控管，這幾年加起來大概瘦了10公斤，現在就是維持狀態。」他也感謝專業團隊的協助，讓自己能以更好的身體條件迎接新球季。

加入悍將後，林岱安也明顯感受到球隊在硬體與軟體資源上的升級。他表示，「不論硬體、軟體，在這邊打球的球員真的很幸福，選手一定都很有感觸，也更要珍惜現在的環境，還有穿上這件球衣比賽的時光。」以訓練設備為例，他點名高速度攝影機的輔助，「能即時看到自己訓練的內容，對選手幫助很大。」

身為資深捕手之一，林岱安也肩負起帶領捕手群的責任。他提到，年輕捕手剛開始較為害羞，但隨著相處與一起訓練，互動逐漸變得自然，「我本來就有提早來球場自主訓練的習慣，希望用以身作則的方式，讓他們知道為什麼要這樣做。」他也坦言，轉隊後對自己設定的課題就是「除了要把捕手群帶好，自己也一定要打出成績。」

談到捕手位置的競爭，新秀張育豪在年度目標喊話時直率表示：「以後的目標是，幹掉戴培峰、富邦總冠軍！」一席話讓全隊瞬間沸騰，也展現年輕球員的企圖心。戴培峰幽默表示，「我以為他是要幹掉林岱安，結果是我（笑）。不過岱安是我自己要幹掉的。」一句話再度引發笑聲。林岱安聽聞後笑問，「現在一個抓一個就對了？」

林岱安表示，「捕手就一個位置，大家公平競爭，但前提一定是幫助球隊贏球，不管誰先發，捕手在場上都要無私，不能只從個人角度出發。」

此外，新球季悍將捕手教練由日籍教練的山哲也擔任，林岱安也分享相處感受，「跟以往想像中的日籍教練不太一樣，沒有那麼嚴格，反而很重視精神面，給東西之前會先觀察、溝通。」他指出，教練希望球員到球場就要展現精神與活力，也將這樣的觀念帶給年輕球員，「在練習上會比較開心，也能學到更細的東西。」
 

關鍵字： 林岱安富邦悍將春訓捕手競爭山哲也

