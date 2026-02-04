台鋼戰力拉警報！主戰捕手張肇元右肘韌帶撕裂　5日動TJ手術

▲張肇元。（圖／記者胡冠辰攝）

台鋼雄鷹春訓期間傳出重大傷情，主戰捕手張肇元傳出右手肘嚴重傷勢，球團已安排進一步檢查。4日最新消息指出，張肇元將於5日接受右手肘韌帶重建手術（Tommy John 手術）。

張肇元在2025年球季交出亮眼成績單，整季出賽104場，敲出87支安打，並以單季10轟成為隊史首位達成雙位數全壘打的本土球員。他在攻守兩端皆展現關鍵價值，除了穩定的火力輸出與45分打點外，防守端更繳出高達4成02的盜壘阻殺率。優異表現獲得球團高度肯定，2026年新球季月薪自17萬元大幅調升至30萬元，身價在轉隊兩年內翻漲近三倍。

不料春訓期間卻傳出傷情，張肇元追逐個人獎項與戰力核心角色的腳步被迫暫緩。由於手肘持續不適，他2日在防護團隊陪同下前往醫院接受核磁共振（MRI）檢查，初步診斷為右手肘韌帶撕裂。經醫師進一步評估後，球團4日表示，張肇元因手肘不適，今天返回醫院聽取建議後，將於5日動手肘韌帶重建(TJ手術），至於歸隊時間則有待術後觀察復原狀況再作評估。

因應捕手戰力缺口，台鋼雄鷹休季期間已補進前味全龍捕手劉時豪，具備一軍實戰經驗；吳明鴻則以選手兼任教練身分協助調度，另有吳柏萱、陳致嘉、陳世嘉、廖奕安等人，皆將成為球隊補強捕手戰力的重要人選。