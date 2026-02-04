鄭宗哲多次DFA沒影響集訓好心情　但坦言離開海盜時最難過

▲鄭宗哲參與中華隊集訓。（圖／記者林敬旻攝）



記者蔡厚瑄／高雄報導

旅美內野手鄭宗哲在今年冬季頻繁面臨球隊異動，4日他在WBC中華隊集訓現場受訪，展現出超越年齡的淡定與堅毅，面對近期在多支大聯盟球隊間反覆進出指定讓渡（DFA）名單的狀況，鄭宗哲直言目前心態相當平靜，並未因職涯的變動而影響參與國家隊備戰的心情。

鄭宗哲去年12月20日先遭海盜隊指定讓渡，1月7日被光芒隊撿走後，隨即於1月12日再度被DFA；1月16日被大都會隊從讓渡名單選走，卻又在1月21日再次遭到DFA；國民隊於1月29日將他納入體系，但31日又因名單調整讓他再度被DFA。

[廣告]請繼續往下閱讀...

針對在反覆讓渡過程中的心情起伏，鄭宗哲坦言，除了最初離開待了多年的海盜隊之外，對其他球隊並沒有太多情感連結，因此並不覺得困難。

「老實說我覺得其實還好啦，」鄭宗哲說道，他說因為其他幾支隊伍跟先前待過許久的海盜隊不太一樣，「因為它們不像海盜隊，我真的跟隊友、教練什麼都有感情，假設你問我對光芒什麼感情？也沒有，通電話然後就這樣，然後離開；那大都會也是一樣，國民也是一樣，我沒有實際真的去過，所以不會有感情上的問題，所以不會覺得很困難。」

他進一步說明，目前隨國家隊在台灣集訓，每天與戰友相處愉快，這也是維持正能量的關鍵，他強調自己並未因為轉向哪一支球隊而有所不同，依然維持原本的自我，「我覺得我還是我，就是這樣。我也沒有因為去了國民隊，就變得不一樣或什麼之類的，其實都一樣。被海盜DFA的時候真的比較難過，但後面就像我說的，沒有太多感情，所以其實還好。」

▲中華隊集訓，內野手鄭宗哲。（圖／記者蔡厚瑄攝）

關於接下來的行程安排，鄭宗哲透露將在這一兩天離開集訓地啟程回美國，雖然目前最終落腳球隊尚未底定，但他決定先回美國即將到來的春訓做好準備，「飛來飛去也沒辦法，但為了夢想，我願意啦，真的沒什麼好抱怨。」

而在集訓中華隊也展開實戰練投（Live BP），鄭宗哲指出目前擊球狀況都還不錯，認為揮棒選擇與辨識球路也無問題，不過因為只是第一次打，所以對投手的Timing（時機）還比較陌生一點，「一壘邊界那兩顆，我覺得就是有點太早出棒，可能我覺得球會比快一點，但沒有，反而是變化球我打得比較好。」