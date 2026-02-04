運動雲

>

鄭宗哲多次DFA沒影響集訓好心情　但坦言離開海盜時最難過

▲鄭宗哲參與中華隊集訓。（圖／記者林敬旻攝）

▲鄭宗哲參與中華隊集訓。（圖／記者林敬旻攝）

記者蔡厚瑄／高雄報導

旅美內野手鄭宗哲在今年冬季頻繁面臨球隊異動，4日他在WBC中華隊集訓現場受訪，展現出超越年齡的淡定與堅毅，面對近期在多支大聯盟球隊間反覆進出指定讓渡（DFA）名單的狀況，鄭宗哲直言目前心態相當平靜，並未因職涯的變動而影響參與國家隊備戰的心情。

鄭宗哲去年12月20日先遭海盜隊指定讓渡，1月7日被光芒隊撿走後，隨即於1月12日再度被DFA；1月16日被大都會隊從讓渡名單選走，卻又在1月21日再次遭到DFA；國民隊於1月29日將他納入體系，但31日又因名單調整讓他再度被DFA。

[廣告]請繼續往下閱讀...

針對在反覆讓渡過程中的心情起伏，鄭宗哲坦言，除了最初離開待了多年的海盜隊之外，對其他球隊並沒有太多情感連結，因此並不覺得困難。

「老實說我覺得其實還好啦，」鄭宗哲說道，他說因為其他幾支隊伍跟先前待過許久的海盜隊不太一樣，「因為它們不像海盜隊，我真的跟隊友、教練什麼都有感情，假設你問我對光芒什麼感情？也沒有，通電話然後就這樣，然後離開；那大都會也是一樣，國民也是一樣，我沒有實際真的去過，所以不會有感情上的問題，所以不會覺得很困難。」

他進一步說明，目前隨國家隊在台灣集訓，每天與戰友相處愉快，這也是維持正能量的關鍵，他強調自己並未因為轉向哪一支球隊而有所不同，依然維持原本的自我，「我覺得我還是我，就是這樣。我也沒有因為去了國民隊，就變得不一樣或什麼之類的，其實都一樣。被海盜DFA的時候真的比較難過，但後面就像我說的，沒有太多感情，所以其實還好。」

▲▼中華隊集訓，內野手鄭宗哲。（圖／記者蔡厚瑄攝）

▲中華隊集訓，內野手鄭宗哲。（圖／記者蔡厚瑄攝）

關於接下來的行程安排，鄭宗哲透露將在這一兩天離開集訓地啟程回美國，雖然目前最終落腳球隊尚未底定，但他決定先回美國即將到來的春訓做好準備，「飛來飛去也沒辦法，但為了夢想，我願意啦，真的沒什麼好抱怨。」

而在集訓中華隊也展開實戰練投（Live BP），鄭宗哲指出目前擊球狀況都還不錯，認為揮棒選擇與辨識球路也無問題，不過因為只是第一次打，所以對投手的Timing（時機）還比較陌生一點，「一壘邊界那兩顆，我覺得就是有點太早出棒，可能我覺得球會比快一點，但沒有，反而是變化球我打得比較好。」

關鍵字： 鄭宗哲DFA2026WBC2026WBC中華隊

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／NBA重磅交易！哈登改披騎士隊戰袍、賈蘭德去快艇攜手雷納德

快訊／NBA重磅交易！哈登改披騎士隊戰袍、賈蘭德去快艇攜手雷納德

前悍將洋投富藍戈拿到冠軍了　Threads發文報喜

前悍將洋投富藍戈拿到冠軍了　Threads發文報喜

快訊／開季8連敗的洋基工程開鍘　170公分得分王傑克森正式離隊

快訊／開季8連敗的洋基工程開鍘　170公分得分王傑克森正式離隊

古林睿煬、孫易磊避戰日本先當「情報員」？日媒：台灣另有布局

古林睿煬、孫易磊避戰日本先當「情報員」？日媒：台灣另有布局

美國隊震撼彈！太空人王牌布朗辭退WBC：優先考量球季

美國隊震撼彈！太空人王牌布朗辭退WBC：優先考量球季

魔鷹、邦力多重現雙洋砲時代　洪一中：比賽會更好看

魔鷹、邦力多重現雙洋砲時代　洪一中：比賽會更好看

本屆NBA明星賽「林來瘋」確定重現！　林書豪入選NBA名人賽

本屆NBA明星賽「林來瘋」確定重現！　林書豪入選NBA名人賽

太療癒！大谷翔平IG分享愛犬新書　愛女身影入鏡融化網友

太療癒！大谷翔平IG分享愛犬新書　愛女身影入鏡融化網友

兄弟洋投一次補好補滿　王建民揭背後考量

兄弟洋投一次補好補滿　王建民揭背後考量

罕見！勇士格林深陷交易傳聞　柯爾坦言艱難：我昨天有找他談

罕見！勇士格林深陷交易傳聞　柯爾坦言艱難：我昨天有找他談

陶晶瑩曝大S雕像落成現場　小S.蔡康永「狂講地獄哏」

熱門新聞

快訊／NBA重磅交易！哈登改披騎士隊戰袍、賈蘭德去快艇攜手雷納德

前悍將洋投富藍戈拿到冠軍了　Threads發文報喜

快訊／開季8連敗的洋基工程開鍘　170公分得分王傑克森正式離隊

古林睿煬、孫易磊避戰日本先當「情報員」？日媒：台灣另有布局

美國隊震撼彈！太空人王牌布朗辭退WBC：優先考量球季

魔鷹、邦力多重現雙洋砲時代　洪一中：比賽會更好看

讀者回應

﻿

熱門新聞

1快艇騎士大交易！哈登轉戰克里夫蘭

2前悍將洋投富藍戈奪冠　發文報喜

38連敗洋基開鍘　得分王傑克森離隊

4日媒指台灣恐不讓古林、孫易磊投日本

5美國震撼彈！太空人王牌布朗辭退WBC

最新新聞

1悍將捕手競爭　林岱安笑回一句

2即使對大谷平野也挺美美　鄭浩均笑出來

3馬鋼承接江少慶71號有原因

4連3戰至少30+　旗子哥弗拉格寫神紀錄

5柯瑞跑者膝缺陣　勇士慘遭七六人打趴

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

準備過年！北農年菜組大開箱

準備過年！北農年菜組大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「北農滿席香年菜」，看看CP值超高的年菜組

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

太狂！全恩菲首套實戰球衣拍出3.5萬高價　本人親揭首秀時間

黃玉霖全運會竟「提前慶祝」　0.03秒之差丟金被隊友逆轉

【偶像級神顏】李藝斌跳KT巫師出局舞、魔笛舞電翻全場❤

兄弟休賽季動靜不大？領隊劉志威春訓喊話 ：安靜學習就是奪冠武器

中華隊集訓備戰經典賽！　卓榮泰親赴贈加菜金20萬

〈姊妹們的聚會〉合唱獨缺大S...　小S.阿雅.范曉萱唱到哭

【警局前行兇】台南街頭爆持刀傷人　3人受傷「1人大量出血」送醫

崔振赫現身年貨大街　直接開始試吃：好吃！

Melody曝自己「對風過敏」　人生哲學「凡事都說『我不會』」

陶晶瑩曝大S雕像落成現場　小S.蔡康永「狂講地獄哏」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366