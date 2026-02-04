綠衫軍「神奇的一手」！　白魔獸弗塞維奇交易入隊還省6.3億薪資

▲公牛「白魔獸」弗塞維奇透過交易轉戰塞爾提克。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

NBA東區老牌勁旅波士頓塞爾提克，4日在本季「交易大戰」也沒缺席，且運用優秀交易手腕，換來球隊目前最迫切補強的內線戰力，也就是「白魔獸」弗塞維奇（Nikola Vucevic）入隊，還避免了超過2000萬美元（折合約台幣大約6.3億）的豪華稅支付，可說是人財兩得。

綠衫軍在本季王牌球星坦圖（Jayson Tatum）因阿基里斯腱傷勢持續休養復健無法上場情況下，依舊靠著砍將布朗（Jaylen Brown）領軍打出目前東區戰績排名第3位的優質表現。

不過塞爾提克仍在為季後賽積極佈局，今日選擇將休賽季才剛剛網羅入隊的雙能衛西蒙斯（Anfernee Simons）送往芝加哥公牛，換來經驗、實力兼具的內線長人弗塞維奇。

生涯曾兩度入選NBA明星賽的弗塞維奇，本季場均仍有16.9分、9.0籃板、3.8助攻，外帶高達50.5%投籃命中率、三分命中率37.6%的優質水準，預料將能補足綠衫軍本季最為欠缺的內線戰力。

至於送往公牛的西蒙斯，本季初來乍到綠衫軍則有14.2分、2.4籃板、2.4助攻貢獻。

根據《ESPN》報導，塞爾提克送走本季年薪高達2700萬美金的西蒙斯，換回年薪2100萬美金的弗塞維奇，除了補足帳面上的禁區戰力外，更替球團節省超過2000萬美金的豪華稅，可說是相當不錯的交易選擇。

▲本季開打前才剛剛加入塞爾提克的西蒙斯，只打半季又透過交易轉往公牛。（圖／達志影像／美聯社）