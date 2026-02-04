運動雲

>

潘武雄盼林培緯、朱迦恩補上火力缺口　新秀王翾祐展現企圖心

▲統一7-ELEVEN獅打擊教練潘武雄點名期待林培緯、朱迦恩補上火力缺口，並肯定18歲新秀王翾祐展現企圖心。（圖／統一獅提供）

▲統一7-ELEVEN獅打擊教練潘武雄點名期待林培緯、朱迦恩補上火力缺口。（圖／統一獅提供）

記者王真魚／綜合報導

2月1日統一7-ELEVEN獅隊在台南棒球場全員開訓，除了正在參與經典賽中華隊集訓的教練、選手外，包含老將陳鏞基與中生代蘇智傑都回歸球隊。本季因主砲林安可旅日，加上老將陳鏞基宣布將在2026年球季結束後正式引退，打擊火力面臨新挑戰。球隊打擊教練潘武雄特別點名期待林培緯、朱迦恩，盼他們把握機會補上戰力缺口。

2025年潘武雄正式接任一軍打擊教練，並於同年10月底赴沖繩參與日職北海道日本火腿鬥士隊秋訓，這也是潘武雄首度海外進修學習。歷經12天學習之旅，他對火腿隊在身材養成與飲食管理方面留下深刻印象。

[廣告]請繼續往下閱讀...

他指出，火腿對二軍與育成選手的肌肉量、體脂肪管理相當嚴格，三餐著重蛋白質攝取，從身材養成開始，再逐步加強技術。

新球季獅隊打擊戰力少了林安可，潘武雄看好外野手朱迦恩、陳維祥，以及內野重砲林培緯能補上火力空缺。朱迦恩具備長打實力，潘武雄提到，自己經常鼓勵朱迦恩，只要擊球穩定度提升，他的打擊力量並不輸給林安可，希望他能更相信自己。

▲統一7-ELEVEN獅打擊教練潘武雄點名期待林培緯、朱迦恩補上火力缺口，並肯定18歲新秀王翾祐展現企圖心。（圖／統一獅提供）

▲統一7-ELEVEN獅打擊教練潘武雄點名期待林培緯、朱迦恩補上火力缺口。（圖／統一獅提供）

22歲的林培緯是獅隊期待的新生代內野重砲，自2022年選秀加入後，球隊相當重視其養成。潘武雄認為他的打擊力量沒有問題，關鍵在於場上觀念與找到屬於自己的打法。林培緯去年開季從一軍出發，3月底拿到生涯首次單場最有價值球員，不過4月中因腳踝扭傷下二軍後，在一、二軍間來回調整。2025年球季在一軍出賽18場、57個打數敲出11支安打，包括1支全壘打，打擊率0.193。

林培緯表示：「儘管成績看起來不是那麼好看，但心境轉變對我來說是收穫最多的一年。」他也期許新球季能夠健健康康打完整個球季。

除了朱迦恩、林培緯外，首席教練郭俊佑與打擊教練潘武雄也點名18歲新秀王翾祐。王翾祐去年自麥寮高中畢業後，在選秀會上獲獅隊第三輪指名。

身高178公分的王翾祐主守三壘，郭俊佑認為他身體素質相當不錯，且平時在球隊訓練結束後，經常主動留下進行特守、特打，展現強烈企圖心。

▲統一7-ELEVEN獅打擊教練潘武雄點名期待林培緯、朱迦恩補上火力缺口，並肯定18歲新秀王翾祐展現企圖心。（圖／統一獅提供）

▲統一7-ELEVEN獅打擊教練潘武雄點名期待林培緯、朱迦恩補上火力缺口。（圖／統一獅提供）

關鍵字： 統一獅潘武雄林安可王翾祐陳鏞基中職

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／NBA重磅交易！哈登改披騎士隊戰袍、賈蘭德去快艇攜手雷納德

快訊／NBA重磅交易！哈登改披騎士隊戰袍、賈蘭德去快艇攜手雷納德

前悍將洋投富藍戈拿到冠軍了　Threads發文報喜

前悍將洋投富藍戈拿到冠軍了　Threads發文報喜

快訊／開季8連敗的洋基工程開鍘　170公分得分王傑克森正式離隊

快訊／開季8連敗的洋基工程開鍘　170公分得分王傑克森正式離隊

古林睿煬、孫易磊避戰日本先當「情報員」？日媒：台灣另有布局

古林睿煬、孫易磊避戰日本先當「情報員」？日媒：台灣另有布局

美國隊震撼彈！太空人王牌布朗辭退WBC：優先考量球季

美國隊震撼彈！太空人王牌布朗辭退WBC：優先考量球季

太療癒！大谷翔平IG分享愛犬新書　愛女身影入鏡融化網友

太療癒！大谷翔平IG分享愛犬新書　愛女身影入鏡融化網友

魔鷹、邦力多重現雙洋砲時代　洪一中：比賽會更好看

魔鷹、邦力多重現雙洋砲時代　洪一中：比賽會更好看

兄弟洋投一次補好補滿　王建民揭背後考量

兄弟洋投一次補好補滿　王建民揭背後考量

古林睿煬、孫易磊Live BP受好評　火腿隊友：畢竟是WBC代表

古林睿煬、孫易磊Live BP受好評　火腿隊友：畢竟是WBC代表

吉田正尚獲紅襪放行出戰WBC　日本隊最後1席名單成焦點

吉田正尚獲紅襪放行出戰WBC　日本隊最後1席名單成焦點

【整間店被撞爛】貨車迴轉聯結車迎頭撞上 失控衝早餐店！驚悚瞬間曝

熱門新聞

快訊／NBA重磅交易！哈登改披騎士隊戰袍、賈蘭德去快艇攜手雷納德

前悍將洋投富藍戈拿到冠軍了　Threads發文報喜

快訊／開季8連敗的洋基工程開鍘　170公分得分王傑克森正式離隊

古林睿煬、孫易磊避戰日本先當「情報員」？日媒：台灣另有布局

美國隊震撼彈！太空人王牌布朗辭退WBC：優先考量球季

太療癒！大谷翔平IG分享愛犬新書　愛女身影入鏡融化網友

讀者回應

﻿

熱門新聞

1快艇騎士大交易！哈登轉戰克里夫蘭

2前悍將洋投富藍戈奪冠　發文報喜

38連敗洋基開鍘　得分王傑克森離隊

4日媒指台灣恐不讓古林、孫易磊投日本

5美國震撼彈！太空人王牌布朗辭退WBC

最新新聞

1鄭宗哲心情沒影響　離開海盜最難過

2張肇元右肘韌帶撕裂　5日動TJ手術

3陳柏毓集訓抄捷徑自覺變厲害了！

4WBC日本隊吉田正尚壓軸：感到光榮

5綠衫軍神奇一手　換得白魔獸省6.3億

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

準備過年！北農年菜組大開箱

準備過年！北農年菜組大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「北農滿席香年菜」，看看CP值超高的年菜組

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

太狂！全恩菲首套實戰球衣拍出3.5萬高價　本人親揭首秀時間

黃玉霖全運會竟「提前慶祝」　0.03秒之差丟金被隊友逆轉

【偶像級神顏】李藝斌跳KT巫師出局舞、魔笛舞電翻全場❤

兄弟休賽季動靜不大？領隊劉志威春訓喊話 ：安靜學習就是奪冠武器

中華隊集訓備戰經典賽！　卓榮泰親赴贈加菜金20萬

〈姊妹們的聚會〉合唱獨缺大S...　小S.阿雅.范曉萱唱到哭

【警局前行兇】台南街頭爆持刀傷人　3人受傷「1人大量出血」送醫

崔振赫現身年貨大街　直接開始試吃：好吃！

Melody曝自己「對風過敏」　人生哲學「凡事都說『我不會』」

陶晶瑩曝大S雕像落成現場　小S.蔡康永「狂講地獄哏」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366