潘武雄盼林培緯、朱迦恩補上火力缺口　新秀王翾祐展現企圖心

▲統一7-ELEVEN獅打擊教練潘武雄點名期待林培緯、朱迦恩補上火力缺口。（圖／統一獅提供）

記者王真魚／綜合報導

2月1日統一7-ELEVEN獅隊在台南棒球場全員開訓，除了正在參與經典賽中華隊集訓的教練、選手外，包含老將陳鏞基與中生代蘇智傑都回歸球隊。本季因主砲林安可旅日，加上老將陳鏞基宣布將在2026年球季結束後正式引退，打擊火力面臨新挑戰。球隊打擊教練潘武雄特別點名期待林培緯、朱迦恩，盼他們把握機會補上戰力缺口。

2025年潘武雄正式接任一軍打擊教練，並於同年10月底赴沖繩參與日職北海道日本火腿鬥士隊秋訓，這也是潘武雄首度海外進修學習。歷經12天學習之旅，他對火腿隊在身材養成與飲食管理方面留下深刻印象。

[廣告]請繼續往下閱讀...

他指出，火腿對二軍與育成選手的肌肉量、體脂肪管理相當嚴格，三餐著重蛋白質攝取，從身材養成開始，再逐步加強技術。

新球季獅隊打擊戰力少了林安可，潘武雄看好外野手朱迦恩、陳維祥，以及內野重砲林培緯能補上火力空缺。朱迦恩具備長打實力，潘武雄提到，自己經常鼓勵朱迦恩，只要擊球穩定度提升，他的打擊力量並不輸給林安可，希望他能更相信自己。

▲統一7-ELEVEN獅打擊教練潘武雄點名期待林培緯、朱迦恩補上火力缺口。（圖／統一獅提供）

22歲的林培緯是獅隊期待的新生代內野重砲，自2022年選秀加入後，球隊相當重視其養成。潘武雄認為他的打擊力量沒有問題，關鍵在於場上觀念與找到屬於自己的打法。林培緯去年開季從一軍出發，3月底拿到生涯首次單場最有價值球員，不過4月中因腳踝扭傷下二軍後，在一、二軍間來回調整。2025年球季在一軍出賽18場、57個打數敲出11支安打，包括1支全壘打，打擊率0.193。

林培緯表示：「儘管成績看起來不是那麼好看，但心境轉變對我來說是收穫最多的一年。」他也期許新球季能夠健健康康打完整個球季。

除了朱迦恩、林培緯外，首席教練郭俊佑與打擊教練潘武雄也點名18歲新秀王翾祐。王翾祐去年自麥寮高中畢業後，在選秀會上獲獅隊第三輪指名。

身高178公分的王翾祐主守三壘，郭俊佑認為他身體素質相當不錯，且平時在球隊訓練結束後，經常主動留下進行特守、特打，展現強烈企圖心。

▲統一7-ELEVEN獅打擊教練潘武雄點名期待林培緯、朱迦恩補上火力缺口。（圖／統一獅提供）