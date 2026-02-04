運動雲

>

陳柏毓集訓一週抄捷徑自覺變厲害！談鄭宗哲希望他有一條更好的路

▲中華隊集訓投手陳柏毓。（圖／記者蔡厚瑄攝）

▲中華隊集訓投手陳柏毓。（圖／記者蔡厚瑄攝）

記者蔡厚瑄／高雄報導

效力於匹茲堡海盜的旅美好手陳柏毓，今在WBC集訓空檔接受媒體訪問，分享結束為期一週的國家隊訓練後這段時間的收穫，陳柏諭認為自己在技術層面超前進度，更在與前輩的交流中找到了成長的「捷徑」。而前海盜戰友、現在國家隊戰友的鄭宗哲，近期面臨的異動與震盪，陳柏毓也送上祝福，「希望他可以有一條更好的路。」

陳柏毓透露，自加入集訓以來已完成了兩次牛棚練投，目前的身體回饋相當理想，狀況甚至比預期的進度還要快一點。對於能與台灣頂尖投手群共同訓練，他認為不管是一個觀念還是想法，無形中對自己的幫助都會蠻大的，「練完一個禮拜，我就會覺得『喔，這裡真的是一個會讓自己變厲害的地方』。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

他特別提到，在國家隊中有許多資歷豐富的投手前輩，如陳冠宇、張奕、胡智為與林凱威等，都是他私下觀察與學習的對象，他形容前輩們不吝嗇分享好與壞的經驗，對年輕球員而言就像是在「抄捷徑」，能提早預知並因應未來可能遇到的賽場狀況。

在此次集訓期間，最受關注的話題莫過於鄭宗哲在美職體系中的頻繁異動，鄭宗哲在經歷指定讓渡（DFA）等風波後重返國家隊，作為他在海盜隊前隊友，陳柏毓坦言這箇中辛苦只有當事人最清楚，「我們不是他，所以我們也沒辦法親身體會這種感覺，當然作為他曾經的隊友，我就希望他可以有一條更好的路，即便換隊也不一定是壞事，就是祝福。」

陳柏毓在上週獲得美國球團放行，暫時投入中華隊集訓，而今天練習結束後就會先離開台灣，準備赴美進行球隊春訓。

關鍵字： 2026WBC2026WBC中華隊陳柏毓鄭宗哲WBC海盜隊國家隊

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／NBA重磅交易！哈登改披騎士隊戰袍、賈蘭德去快艇攜手雷納德

快訊／NBA重磅交易！哈登改披騎士隊戰袍、賈蘭德去快艇攜手雷納德

前悍將洋投富藍戈拿到冠軍了　Threads發文報喜

前悍將洋投富藍戈拿到冠軍了　Threads發文報喜

快訊／開季8連敗的洋基工程開鍘　170公分得分王傑克森正式離隊

快訊／開季8連敗的洋基工程開鍘　170公分得分王傑克森正式離隊

古林睿煬、孫易磊避戰日本先當「情報員」？日媒：台灣另有布局

古林睿煬、孫易磊避戰日本先當「情報員」？日媒：台灣另有布局

美國隊震撼彈！太空人王牌布朗辭退WBC：優先考量球季

美國隊震撼彈！太空人王牌布朗辭退WBC：優先考量球季

太療癒！大谷翔平IG分享愛犬新書　愛女身影入鏡融化網友

太療癒！大谷翔平IG分享愛犬新書　愛女身影入鏡融化網友

魔鷹、邦力多重現雙洋砲時代　洪一中：比賽會更好看

魔鷹、邦力多重現雙洋砲時代　洪一中：比賽會更好看

兄弟洋投一次補好補滿　王建民揭背後考量

兄弟洋投一次補好補滿　王建民揭背後考量

古林睿煬、孫易磊Live BP受好評　火腿隊友：畢竟是WBC代表

古林睿煬、孫易磊Live BP受好評　火腿隊友：畢竟是WBC代表

吉田正尚獲紅襪放行出戰WBC　日本隊最後1席名單成焦點

吉田正尚獲紅襪放行出戰WBC　日本隊最後1席名單成焦點

派翠克被珉貞告白秒答應　她急喊：你是檸檬的！

熱門新聞

快訊／NBA重磅交易！哈登改披騎士隊戰袍、賈蘭德去快艇攜手雷納德

前悍將洋投富藍戈拿到冠軍了　Threads發文報喜

快訊／開季8連敗的洋基工程開鍘　170公分得分王傑克森正式離隊

古林睿煬、孫易磊避戰日本先當「情報員」？日媒：台灣另有布局

美國隊震撼彈！太空人王牌布朗辭退WBC：優先考量球季

太療癒！大谷翔平IG分享愛犬新書　愛女身影入鏡融化網友

讀者回應

﻿

熱門新聞

1快艇騎士大交易！哈登轉戰克里夫蘭

2前悍將洋投富藍戈奪冠　發文報喜

38連敗洋基開鍘　得分王傑克森離隊

4日媒指台灣恐不讓古林、孫易磊投日本

5美國震撼彈！太空人王牌布朗辭退WBC

最新新聞

1鄭宗哲心情沒影響　離開海盜最難過

2張肇元右肘韌帶撕裂　5日動TJ手術

3陳柏毓集訓抄捷徑自覺變厲害了！

4WBC日本隊吉田正尚壓軸：感到光榮

5綠衫軍神奇一手　換得白魔獸省6.3億

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

準備過年！北農年菜組大開箱

準備過年！北農年菜組大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「北農滿席香年菜」，看看CP值超高的年菜組

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

太狂！全恩菲首套實戰球衣拍出3.5萬高價　本人親揭首秀時間

黃玉霖全運會竟「提前慶祝」　0.03秒之差丟金被隊友逆轉

【偶像級神顏】李藝斌跳KT巫師出局舞、魔笛舞電翻全場❤

兄弟休賽季動靜不大？領隊劉志威春訓喊話 ：安靜學習就是奪冠武器

中華隊集訓備戰經典賽！　卓榮泰親赴贈加菜金20萬

〈姊妹們的聚會〉合唱獨缺大S...　小S.阿雅.范曉萱唱到哭

【警局前行兇】台南街頭爆持刀傷人　3人受傷「1人大量出血」送醫

崔振赫現身年貨大街　直接開始試吃：好吃！

Melody曝自己「對風過敏」　人生哲學「凡事都說『我不會』」

陶晶瑩曝大S雕像落成現場　小S.蔡康永「狂講地獄哏」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366