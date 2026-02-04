陳柏毓集訓一週抄捷徑自覺變厲害！談鄭宗哲希望他有一條更好的路

▲中華隊集訓投手陳柏毓。（圖／記者蔡厚瑄攝）

記者蔡厚瑄／高雄報導

效力於匹茲堡海盜的旅美好手陳柏毓，今在WBC集訓空檔接受媒體訪問，分享結束為期一週的國家隊訓練後這段時間的收穫，陳柏諭認為自己在技術層面超前進度，更在與前輩的交流中找到了成長的「捷徑」。而前海盜戰友、現在國家隊戰友的鄭宗哲，近期面臨的異動與震盪，陳柏毓也送上祝福，「希望他可以有一條更好的路。」

陳柏毓透露，自加入集訓以來已完成了兩次牛棚練投，目前的身體回饋相當理想，狀況甚至比預期的進度還要快一點。對於能與台灣頂尖投手群共同訓練，他認為不管是一個觀念還是想法，無形中對自己的幫助都會蠻大的，「練完一個禮拜，我就會覺得『喔，這裡真的是一個會讓自己變厲害的地方』。」

他特別提到，在國家隊中有許多資歷豐富的投手前輩，如陳冠宇、張奕、胡智為與林凱威等，都是他私下觀察與學習的對象，他形容前輩們不吝嗇分享好與壞的經驗，對年輕球員而言就像是在「抄捷徑」，能提早預知並因應未來可能遇到的賽場狀況。

在此次集訓期間，最受關注的話題莫過於鄭宗哲在美職體系中的頻繁異動，鄭宗哲在經歷指定讓渡（DFA）等風波後重返國家隊，作為他在海盜隊前隊友，陳柏毓坦言這箇中辛苦只有當事人最清楚，「我們不是他，所以我們也沒辦法親身體會這種感覺，當然作為他曾經的隊友，我就希望他可以有一條更好的路，即便換隊也不一定是壞事，就是祝福。」

陳柏毓在上週獲得美國球團放行，暫時投入中華隊集訓，而今天練習結束後就會先離開台灣，準備赴美進行球隊春訓。