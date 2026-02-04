連太太都嫉妒的自然捲　悍將飄髮洋投不怕高溫「我會整理好」

▲威戈神。（圖／富邦悍將提供）

記者楊舒帆／嘉義報導

富邦悍將6名洋將在開訓時全數抵台報到，其中新洋投威戈神（Aaron Wilkerson）以一頭醒目的長捲髮成為焦點人物。其實早在2020年底，威戈神就曾與樂天桃猿簽約，原本隔年有望來台發展，卻因家庭因素作罷；繞了一大圈，歷經日、韓職棒與小聯盟體系洗禮後，今年終於正式踏上台灣舞台。

談到這段「遲到六年」的緣分，威戈神坦言心情相當特別，「花了一些時間、繞了一點路才來到這裡，但我很興奮，也覺得這段錯過的時間，反而幫助我以更好的狀態來適應台灣。」

加入悍將第一天，威戈神也被介紹了自己的中文譯名含意，得知名字中帶有「神」字，他笑得相當開心，「我覺得蠻貼切的，其實對我來說是一種情緒上的加分，是很棒的振奮感。希望自己能投出符合這個名字的表現。」

至於招牌長捲髮是否會成為台灣炎熱氣候下的困擾？威戈神則相當淡定。他表示，自己過去在日本、韓國打球時，也早已適應高溫潮濕的環境，「上投手丘時不會是現在這樣子啦，一定會整理好沒問題。」

談到長髮造型，威戈神也分享一段趣事。他強調並非受到前巨人王牌林斯康（Tim Lincecum）影響，而是和昔日釀酒人隊友哈德（Josh Hader）有關，「那時候覺得留長髮蠻酷的，有一次我去理髮院剪頭髮，一走進去就看到 Josh Hader 也在裡面，我心想：好，我一定來對地方了。」他也笑說，自己的捲髮完全是自然捲，「我什麼都沒做，只是我太太對這點很嫉妒。」

從曾在超市食品部擔任主管、到在獨立聯盟重新出發，再拚進大聯盟、日韓職棒，如今終於站上中職舞台，威戈神的棒球人生可說相當曲折。如今披上悍將戰袍，他期待能把這段歷練化為能量，用實際表現回應這個「遲來卻剛剛好」的台灣機會。