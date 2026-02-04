湖人「8連客」結束　詹姆斯可以接受：回家、回家！

"HERE COMES LEBRON!"



實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

洛杉磯湖人終於結束艱辛的「8連客」行程，球隊今（4）日作客布魯克林，以125比109擊敗籃網，順利為這趟長達兩周的客場之旅畫下句點，「8連客」期間打出5勝3敗戰績，目前整季累積30勝19敗，排行西區第5。

此役詹姆斯（LeBron James） 再度扮演穩定軍心的核心角色，全場16投10中，攻下全場最高25分，另有3籃板、7助攻、3抄截進帳。

賽後，詹姆斯一句話說出了全隊的共同心情，「5勝3敗，8場客場之旅，老兄，我們可以接受這樣的結果。」隨後接著喊出，「是時候回家了、回家、回家！」為這趟舟車勞頓的旅程劃下句點。

湖人此役開賽便火力全開，首節以45比23拉開比分，隨後一路掌控節奏，未再給籃網任何反撲空間，全場團隊投籃命中率高達54%，並利用快攻拿下31分。

此外，里夫斯（Austin Reaves） 也在本場比賽復出，他替補上陣21分鐘，貢獻15分、4籃板。里夫斯此前因小腿傷勢缺陣超過一個月，此役回歸有助於湖人後場輪換深度。

結束客場征途後，湖人僅有一天休息時間，隨即將回到主場迎戰費城七六人。值得一提的是，詹姆斯在這趟8連客期間場均仍能繳出20.1分，儘管近期偶有交易傳聞出現，但在合約具備交易否決權的前提下，外界普遍預期他仍將以湖人球員身分完成本季。

▲詹姆斯結束「8連客」征戰。（圖／達志影像／美聯社）