暖心喊話鄭宗哲4度DFA　張育成自嘲自己更扯：一年換四隊飛來飛去

▲富邦悍將2026春訓開訓典禮，張育成。（圖／記者呂佳賢攝）

記者楊舒帆／嘉義報導

旅美內野手鄭宗哲今冬多次遭到大聯盟球隊指定讓渡（DFA），短時間內輾轉多隊，成為休季期間備受關注的台灣旅美球員之一。對此，同樣擁有豐富換隊經驗的富邦悍將內野手張育成也以過來人身分給予鼓勵，直言「真的不用難過」，並自嘲自己曾在一個球季內換過4支球隊，「一直飛來飛去」。

張育成受訪時透露，自己已經和鄭宗哲聊過這段經歷，「我跟他說不用難過，因為我之前比他還扯，在球季過程中換了四隊，一直飛來飛去。」他也安慰鄭宗哲，目前人在台灣至少不用舟車勞頓，「就等一個機會吧，看哪一隊需要他，現在就是把自己準備好，其餘就交給經紀人去接洽，等一個 good news。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

回顧張育成自身經驗，他在2022年球季曾先後效力守護者、海盜、光芒與紅襪，頻繁轉隊讓他對於大聯盟名單異動的現實相當有感，也更能體會後輩的心情。

至於鄭宗哲的狀態，張育成則表示相當放心，「他很好、很好，還是像練習一樣很爆衝，看起來精神非常好。」張育成認為，維持正向心態與訓練節奏，才是等待機會時最重要的事，也相信鄭宗哲終究會等到屬於自己的舞台。