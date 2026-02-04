灰熊全面啟動重建！未來7年握12枚首輪籤　數量僅次雷霆、籃網

▲灰熊交易送走小傑克森後，未來7年手握12枚首輪選秀權。（圖／CFP）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

曼菲斯灰熊正式按下重建鍵，球團今（4）日完成重磅交易，送出中前鋒小傑克森（Jaren Jackson Jr.） 及多名球員至猶他爵士，換回以3枚首輪選秀權為核心的未來資產組合，象徵球隊全面轉向長期重建方向。

根據交易內容，灰熊換得的選秀權包含：2027年爵士／灰狼／騎士三隊中順位最佳的首輪籤、2027年湖人無保護首輪籤、2031年太陽首輪籤。

其中，2027年湖人無保護首輪被外界視為潛在價值極高的資產，而多隊順位擇優的首輪設計，也進一步降低選秀風險。

考量灰熊本季戰績僅19勝29敗，且小傑克森的超級頂薪延長合約（未來4年總值2.04億美元）即將生效，在此時間點選擇出清，被認為是相對理性的操作。

這筆交易也被視為球隊去年6月另一筆重大操作的延續，當時灰熊將射手貝恩（Desmond Bane） 送往奧蘭多魔術，換回4枚首輪選秀權，並附帶2029年選秀權互換。

在連續2筆交易完成後，灰熊於未來7年間已累積多達12枚首輪選秀權。根據ESPN薪資專家馬克斯（Bobby Marks） 統計，同期僅奧克拉荷馬雷霆與布魯克林籃網的首輪籤數量多於灰熊。

在選秀資本充足的情況下，灰熊將有高度彈性，既可透過選秀培養新核心，也能視市場狀況進行打包操作，加速下一階段戰力重組。

值得注意的是，灰熊後場核心莫蘭特（Ja Morant） 仍留在陣中，反倒成為在小傑克森與貝恩相繼離隊後的「倖存者」，不過外界普遍認為，這並非球隊態度保留，而是市場對莫蘭特的評價與風險考量，使交易進度相對冷卻。

隨著球團明確擁抱年輕化方向，莫蘭特被交易的可能性仍存在，且隨著時間推移恐怕只會提高，即便灰熊可能無法換回巔峰期對等的資產，但在全面重置階段，球團顯然已選擇避免「半套重建」的折衷路線。