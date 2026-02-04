張育豪「幹掉戴培峰」喊話掀熱議　本人嚇一跳笑回：以為是林岱安

▲富邦悍將2026春訓開訓典禮。（圖／記者呂佳賢攝）

記者楊舒帆／嘉義報導

富邦悍將4日舉行開訓典禮，去年選秀首輪新秀張育豪今年將以捕手角色為主力培養，在喊出年度目標時語出驚人，高喊「幹掉戴培峰」，引起全場熱議。對此，戴培峰展現前輩風度表示，很開心自己能成為學習目標，並笑說：「我還以為他要幹掉岱安，岱安應該是我要幹掉的。」悍將休季期間透過FA補進捕手林岱安，也讓捕手戰線競爭更加激烈。

新秀張育豪在年度目標喊話時直率表示：「大家好，我叫張育豪，綽號是河馬，以後的目標是，幹掉戴培峰、富邦總冠軍！」一席話讓全隊瞬間沸騰，也展現年輕球員的企圖心。

對於成為學弟口中的「目標」，戴培峰受訪時表示，自己並不介意，反而感到開心，「他是很強、也很認真的選手，我能成為學習的目標，其實是好事。隊內競爭對球隊一定是正向的，我們平常也一起訓練，希望可以一起努力、一起進步。」

被問到是否事先知道張育豪會點名自己，戴培峰直言完全不知情，「真的不知道，突然就聽到怎麼有我的名字。」他也幽默補充，「我以為他是要幹掉林岱安，結果是我（笑）。不過岱安是我自己要幹掉的。」一句話再度引發笑聲。

今年接下副隊長任務，戴培峰坦言心情平穩，並未感到太大壓力，「是國宸跟我說的，我在這支球隊也一段時間了，希望可以用自己的能力幫助隊友。捕手這個位置本來就很重要，也可以訓練怎麼帶領隊友，這對我來說是很好的磨練，謝謝球隊給我這個機會。」

談到新加入的林岱安，戴培峰表示目前雖尚未正式一起訓練，但彼此早就認識，「之前就有遇到過，算是蠻熟的。他是一位很好的捕手，我也希望能從他身上學到不同的東西，一起幫助球隊。」

此外，今年悍將也迎來日籍捕手教練的山哲也加入教練團，戴培峰對此充滿期待，「之前有接觸過古久保教練，這次聽說風格又不太一樣，大家都說相處起來很有趣，也很不錯。我很期待交流，學習日本那邊不同的技術與觀念，對自己一定有幫助。」