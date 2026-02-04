運動雲

哈登親曝「吹密」內情！認為加盟騎士爭冠機會更高　不想拖累快艇

▲快艇「大鬍子」哈登出賽超過51分鐘，猛砍41分大三元。（圖／路透）

▲哈登親曝「吹密」內情。（圖／路透）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

NBA 今（4）日出現震撼交易，克里夫蘭騎士送出後衛賈蘭德（Darius Garland） 與一枚次輪選秀權，換回36歲前MVP「大鬍子」哈登（James Harden）。哈登也在交易完成後首度發聲，說明向洛杉磯快艇提出交易申請的原因，以及選擇轉戰騎士的考量。

哈登透過《ESPN》表示，他對快艇管理層的處理方式抱持高度尊重，並感謝球團未讓情況變得更加複雜，「我尊重鮑默（Steve Ballmer）、法蘭克（Lawrence Frank）以及魯伊（Tyronn Lue），因為他們並沒有像外界形容的那樣，把我放在一個很尷尬的位置。」

談到加盟騎士的決定，哈登直言這是基於爭冠現實所做出的判斷，「在克里夫蘭，我看見了在東區爭冠的機會，他們有一支非常好的球隊、教練團，以及所有該具備的條件，所以即便我很想留在洛杉磯、再拚一次，但我從來沒有贏過總冠軍，以一個籃球人的角度來看，我認為在這裡我的機會會稍微更好一些。」

他也補充道，「我對克里夫蘭感到興奮，我仍在追逐生涯第一座總冠軍，我願意為了贏球付出一切。」

另一方面，哈登也認為，自己的離開對快艇而言未必是壞事，儘管快艇近一個多月戰績回溫，讓2025-26賽季稍微回到正軌，但哈登表示，這支洛杉磯球隊作為爭冠勁旅的窗口正逐漸關閉，「我不想覺得自己成了拖累快艇未來發展的人，我希望他們能真的有機會重建，並取得一些選秀資產。」

他也以務實角度看待這筆交易的結果，「說到底，這是一門生意，我認為雙方都得到了想要的結果，處在很好的位置，也都感到很滿意。」

隨著哈登轉戰東區，騎士在季後賽層級的進攻組織與經驗面向獲得即戰力補強；而快艇則藉由這次操作，正式邁向重整方向。這筆交易對兩隊未來數年的走向影響深遠，也將成為聯盟在本季交易截止日前的重要轉捩點之一。

關鍵字： NBA哈登克里夫蘭騎士洛杉磯快艇

