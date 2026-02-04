悍將啟動「6隊長大團」　後藤光尊點名曾峻岳：守護神要有責任感

▲▼富邦悍將2026春訓開訓典禮。（圖／記者呂佳賢攝）

記者楊舒帆／嘉義報導

富邦悍將新球季啟動全新的領導分工制度，球團一次公布6位隊長與副隊長人選，展現強化場上溝通與責任分擔的企圖。總教練後藤光尊也進一步說明此安排的用意，希望透過不同位置的核心球員，帶動整支球隊的凝聚力與執行力。

悍將新任隊長由范國宸續任，後藤光尊表示，范國宸已是相當成熟的選手，能夠掌握整個球隊的狀況，「他可以看整個球隊的情形，教練團對他非常信任。」因此持續交付隊長重任，作為球隊場上的核心領袖。

投手方面，球團特別設立「投手隊長」，由終結者曾峻岳擔任。後藤光尊指出，雖然曾峻岳仍屬年輕球員，但他在球隊中扮演守護神角色，是相當重要的位置，「希望他能以更有責任感的心態站在球場上，承擔這個角色。」也期待藉由隊長身分，促進他的成長與穩定度。

為了協助曾峻岳適應領導角色，投手副隊長則安排由廖任磊與李吳永勤出任。後藤光尊說明，兩人將從旁給予想法與建議，形成支援體系，讓投手群在場上有更順暢的溝通與協調。

野手副隊長方面，則由戴培峰與陳愷佑共同擔任。後藤光尊特別提到陳愷佑，認為他是球隊下一個世代的重要核心，希望他能在副隊長角色中學習更多，未來回饋到球隊，成為穩定戰力與領導力量。