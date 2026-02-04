運動雲

>

投手帶幾人？王建民曝關鍵考量　徐若熙、古林睿煬定位先發

記者王真魚／綜合報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）中華隊30人正選名單已經繳交，預計周五揭曉。在投手球數限制嚴格、賽程又密集的情況下，投手配置成為教練團最燒腦的一環。牛棚投手教練王建民直言，名單取捨過程「心情滿複雜的」，每一個決定都必須反覆評估。

▲▼ 王建民 。（圖／記者王真魚攝）

▲ 王建民 。（圖／記者王真魚攝）

談到目前投手群的整體狀況，王建民表示，自己主要負責投手的身體調整與賽前準備，場上調度與整體安排仍由教練團分工負責，「外面的部分可能要問餅總。」至於較晚報到的資深左投陳冠宇進度，他透露，今天是首次進行站立式牛棚練投，仍在調整階段，「看起來有慢慢進入狀況，並沒有落後太多的感覺。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

在30人名單的選擇上，王建民坦言掙扎，他指出，挑選投手的首要考量仍是近期比賽狀況，同時也必須納入旅外投手的投球限制，「這些都會影響最後的取捨。」

由於入選中華隊的旅美投手，預計要到28日隨隊前往日本宮崎後才會正式會合，教練團目前主要透過母隊提供的影片掌握選手近況。王建民表示，旅外投手大多都有相關影像可供參考，球隊也會提供資訊，但仍有部分球員尚未看到最新畫面。至於時差調整問題，他坦言確實是一項考驗，但也不會擔心選手受到太大影響，「母隊都會協助調整。」

面對預賽連戰賽程，是攜帶15還是16名投手，也是教練團反覆討論的重點之一。王建民透露，投手教練林岳平有同步掌握各隊投手限制，再思考中職投手如何搭配完成比賽，「就是互相做準備，看怎麼把一場比賽完成。」

記者進一步詢問古林睿煬、徐若熙的定位時，王建民表示，有觀察兩人近期進入牛棚調整的狀況，目前規劃仍以先發為主，但是投哪一場仍有待後續確認。

關鍵字： 2026WBC台灣隊投手配置旅外球員棒球賽2026WBC中華隊

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／NBA重磅交易！哈登改披騎士隊戰袍、賈蘭德去快艇攜手雷納德

快訊／NBA重磅交易！哈登改披騎士隊戰袍、賈蘭德去快艇攜手雷納德

前悍將洋投富藍戈拿到冠軍了　Threads發文報喜

前悍將洋投富藍戈拿到冠軍了　Threads發文報喜

快訊／開季8連敗的洋基工程開鍘　170公分得分王傑克森正式離隊

快訊／開季8連敗的洋基工程開鍘　170公分得分王傑克森正式離隊

古林睿煬、孫易磊避戰日本先當「情報員」？日媒：台灣另有布局

古林睿煬、孫易磊避戰日本先當「情報員」？日媒：台灣另有布局

美國隊震撼彈！太空人王牌布朗辭退WBC：優先考量球季

美國隊震撼彈！太空人王牌布朗辭退WBC：優先考量球季

太療癒！大谷翔平IG分享愛犬新書　愛女身影入鏡融化網友

太療癒！大谷翔平IG分享愛犬新書　愛女身影入鏡融化網友

魔鷹、邦力多重現雙洋砲時代　洪一中：比賽會更好看

魔鷹、邦力多重現雙洋砲時代　洪一中：比賽會更好看

兄弟洋投一次補好補滿　王建民揭背後考量

兄弟洋投一次補好補滿　王建民揭背後考量

古林睿煬、孫易磊Live BP受好評　火腿隊友：畢竟是WBC代表

古林睿煬、孫易磊Live BP受好評　火腿隊友：畢竟是WBC代表

吉田正尚獲紅襪放行出戰WBC　日本隊最後1席名單成焦點

吉田正尚獲紅襪放行出戰WBC　日本隊最後1席名單成焦點

周湯豪把粉絲姐姐說成媽媽　「原地社死」瘋狂解釋XD

熱門新聞

快訊／NBA重磅交易！哈登改披騎士隊戰袍、賈蘭德去快艇攜手雷納德

前悍將洋投富藍戈拿到冠軍了　Threads發文報喜

快訊／開季8連敗的洋基工程開鍘　170公分得分王傑克森正式離隊

古林睿煬、孫易磊避戰日本先當「情報員」？日媒：台灣另有布局

美國隊震撼彈！太空人王牌布朗辭退WBC：優先考量球季

太療癒！大谷翔平IG分享愛犬新書　愛女身影入鏡融化網友

讀者回應

﻿

熱門新聞

1快艇騎士大交易！哈登轉戰克里夫蘭

2前悍將洋投富藍戈奪冠　發文報喜

38連敗洋基開鍘　得分王傑克森離隊

4日媒指台灣恐不讓古林、孫易磊投日本

5美國震撼彈！太空人王牌布朗辭退WBC

最新新聞

1鄭宗哲心情沒影響　離開海盜最難過

2張肇元右肘韌帶撕裂　5日動TJ手術

3陳柏毓集訓抄捷徑自覺變厲害了！

4WBC日本隊吉田正尚壓軸：感到光榮

5綠衫軍神奇一手　換得白魔獸省6.3億

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

準備過年！北農年菜組大開箱

準備過年！北農年菜組大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「北農滿席香年菜」，看看CP值超高的年菜組

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

太狂！全恩菲首套實戰球衣拍出3.5萬高價　本人親揭首秀時間

黃玉霖全運會竟「提前慶祝」　0.03秒之差丟金被隊友逆轉

【偶像級神顏】李藝斌跳KT巫師出局舞、魔笛舞電翻全場❤

兄弟休賽季動靜不大？領隊劉志威春訓喊話 ：安靜學習就是奪冠武器

中華隊集訓備戰經典賽！　卓榮泰親赴贈加菜金20萬

〈姊妹們的聚會〉合唱獨缺大S...　小S.阿雅.范曉萱唱到哭

【警局前行兇】台南街頭爆持刀傷人　3人受傷「1人大量出血」送醫

崔振赫現身年貨大街　直接開始試吃：好吃！

Melody曝自己「對風過敏」　人生哲學「凡事都說『我不會』」

陶晶瑩曝大S雕像落成現場　小S.蔡康永「狂講地獄哏」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366