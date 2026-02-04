投手帶幾人？王建民曝關鍵考量　徐若熙、古林睿煬定位先發

記者王真魚／綜合報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）中華隊30人正選名單已經繳交，預計周五揭曉。在投手球數限制嚴格、賽程又密集的情況下，投手配置成為教練團最燒腦的一環。牛棚投手教練王建民直言，名單取捨過程「心情滿複雜的」，每一個決定都必須反覆評估。

▲ 王建民 。（圖／記者王真魚攝）

談到目前投手群的整體狀況，王建民表示，自己主要負責投手的身體調整與賽前準備，場上調度與整體安排仍由教練團分工負責，「外面的部分可能要問餅總。」至於較晚報到的資深左投陳冠宇進度，他透露，今天是首次進行站立式牛棚練投，仍在調整階段，「看起來有慢慢進入狀況，並沒有落後太多的感覺。」

在30人名單的選擇上，王建民坦言掙扎，他指出，挑選投手的首要考量仍是近期比賽狀況，同時也必須納入旅外投手的投球限制，「這些都會影響最後的取捨。」

由於入選中華隊的旅美投手，預計要到28日隨隊前往日本宮崎後才會正式會合，教練團目前主要透過母隊提供的影片掌握選手近況。王建民表示，旅外投手大多都有相關影像可供參考，球隊也會提供資訊，但仍有部分球員尚未看到最新畫面。至於時差調整問題，他坦言確實是一項考驗，但也不會擔心選手受到太大影響，「母隊都會協助調整。」

面對預賽連戰賽程，是攜帶15還是16名投手，也是教練團反覆討論的重點之一。王建民透露，投手教練林岳平有同步掌握各隊投手限制，再思考中職投手如何搭配完成比賽，「就是互相做準備，看怎麼把一場比賽完成。」

記者進一步詢問古林睿煬、徐若熙的定位時，王建民表示，有觀察兩人近期進入牛棚調整的狀況，目前規劃仍以先發為主，但是投哪一場仍有待後續確認。