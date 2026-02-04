運動雲

張育成減5公斤、連線洋砲寫得分劇本　目標學好日文不排除赴日

▲▼富邦悍將2026春訓開訓典禮。（圖／記者呂佳賢攝）

▲富邦悍將2026春訓開訓典禮，張育成（左二）。（圖／記者呂佳賢攝）

記者楊舒帆／嘉義報導

富邦悍將張育成4日結束中華隊集訓，回到母隊參加開訓典禮，正式投入新球季備戰。首次與多位日籍教練團共事，他特別在祈願簽名板上寫下「日語變好」，希望能和教練團「Close」一點，也提前為未來可能的海外發展做準備。談到守備定位，張育成笑稱自己在中華隊是「角落生物」，主要守一、三壘，不過回到悍將仍會以游擊為重心，依總教練後藤光尊的期待，在空檔持續加練游擊。

談到洋砲效應，張育成直言，這對整體打線提升幫助很大，「對我們的打線會提升蠻多的，今年應該會打出不錯的分數。」他強調自己不會和洋砲比全壘打或打點，而是專注在健康與團隊貢獻，「洋砲壓力應該比我還大，我就做好我自己。」
守備方面，張育成透露在中華隊主要練「角落」，一、三壘兩邊都會，但也被提醒要持續練游擊，「回到母隊就是可能三、游、一。」目前手肘狀況良好，他也表示三壘傳一壘距離較遠，但並沒有不適感。

面對悍將今年日籍教練比例偏高，張育成坦言這是全新的感受，「以前都是比較美式，現在希望可以用日語有更好的溝通。」他也不排除未來往日本或其他國家發展，因此提前接觸日文。至於學習方式，他笑說，「今天學會一句『おはようございます（早安）』，應該可以了，一天學一句。」

隨著洋砲邦力多加入，對新賽季打線的串聯充滿期待。打擊順位方面，張育成沒有設限，但仍笑談理想藍圖，「我打第一棒，他打第二棒，送我回來就一分。」他透露自己休季減重5公斤，希望增加速度，「想要飛、想要跑。」目標只有一個，就是健康站在場上，持續為球隊貢獻。

