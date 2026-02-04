運動雲

>

恐怖！弗利沙大王來了　台北戰神宣布G聯盟冠軍砍將加盟

▲台北戰神宣布「宇宙帝王」弗利沙加盟。（圖／戰神提供）

▲台北戰神宣布「宇宙帝王」弗利沙加盟。（圖／戰神提供，下圖同）

記者杜奕君／綜合報導

台新育樂今宣布，後衛弗利沙(Michael Frazier II)正式加盟台北台新戰神。身高192公分的弗利沙，自2016年展開職業生涯，先後於NBA與NBA G League出賽，2018–19賽季效力Rio Grande Valley Vipers，隨隊奪下G League總冠軍。具備高效率外線投射能力的他，於去年三月的FIBA西亞超級聯賽出賽3場，繳出場均22.3分、三分球命中率45%的表現，台新育樂總經理林祐廷評價弗利沙是一名兼具得分與控球能力的後衛，「可貢獻外線火力並分擔團隊現有主控壓力，讓整體調度更具彈性。」

▲台北戰神宣布「宇宙帝王」弗利沙加盟。（圖／戰神提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

弗利沙畢業於NCAA一級名校佛羅里達大學，2013–14賽季全季先發出賽，場均貢獻12.4分，三分球命中率達44.7%，隨隊闖進NCAA四強，為球隊主要進攻火力來源之一，亦曾於2013年代表美國U19國家隊奪得世界盃金牌。

2016年展開職業生涯，投入NBA體系發展，2020年轉戰海外聯賽，征戰澳洲、中國、約旦、黎巴嫩、伊朗等地，2025-26賽季於伊朗聯賽中，貢獻場均27.4分、3.3助攻、2.1抄截、三分球命中率42.5%。

台新育樂總經理林祐廷指出弗利沙擁有良好外線穩定度與傳導能力，「他不需要大量持球，也能在場上協助得分與控球分配」，屬於能分擔主控壓力、強化團隊運作的後場類型；防守端方面，其防守態度積極，具備良好站位與輪轉觀念，有助提升後場整體防守穩定度。

弗利沙目前已抵台並投入團隊訓練，球團期待他盡快融入團隊，全力拚戰接下來的賽事。弗利沙也很興奮能成為戰神的一份子，「期待與隊友一起拚戰，幫助球隊贏下更多比賽。」

▲台北戰神宣布「宇宙帝王」弗利沙加盟。（圖／戰神提供）

關鍵字： 弗利沙戰神TPBL台籃Michael Frazier II

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

PLG公布本季19大年度獎項選拔方式　年度第一隊維持無位置劃分

PLG公布本季19大年度獎項選拔方式　年度第一隊維持無位置劃分

快訊／開季8連敗的洋基工程開鍘　170公分得分王傑克森正式離隊

快訊／開季8連敗的洋基工程開鍘　170公分得分王傑克森正式離隊

本屆NBA明星賽「林來瘋」確定重現！　林書豪入選NBA名人賽

本屆NBA明星賽「林來瘋」確定重現！　林書豪入選NBA名人賽

明星賽地主隊不會沒球員了　快艇雷納德確定生涯第7度入選

明星賽地主隊不會沒球員了　快艇雷納德確定生涯第7度入選

NBA灰熊發動驚天交易！　最佳防守球員小傑克森轉戰爵士換3首輪

NBA灰熊發動驚天交易！　最佳防守球員小傑克森轉戰爵士換3首輪

單場狂轟36分大爆發　林書緯本季首奪單周MVP

單場狂轟36分大爆發　林書緯本季首奪單周MVP

在國際賽車場飆速路跑　全台頂尖跑者決戰速度之巔

在國際賽車場飆速路跑　全台頂尖跑者決戰速度之巔

驚！「大鬍子」不續留快艇？　美媒爆料騎士有意網羅哈登

驚！「大鬍子」不續留快艇？　美媒爆料騎士有意網羅哈登

斬斷領航猿11連勝！　谷毛唯嘉領軍2連勝奪單周MVP

斬斷領航猿11連勝！　谷毛唯嘉領軍2連勝奪單周MVP

勇士一哥柯瑞得了「跑者膝」缺陣　拚本季年度個人獎項有危機

勇士一哥柯瑞得了「跑者膝」缺陣　拚本季年度個人獎項有危機

【土地公尾牙】鴻海錢媽媽領軍集團重要幹部　打金牌赴紫南宮參拜達謝

熱門新聞

快訊／NBA重磅交易！哈登改披騎士隊戰袍、賈蘭德去快艇攜手雷納德

前悍將洋投富藍戈拿到冠軍了　Threads發文報喜

快訊／開季8連敗的洋基工程開鍘　170公分得分王傑克森正式離隊

古林睿煬、孫易磊避戰日本先當「情報員」？日媒：台灣另有布局

美國隊震撼彈！太空人王牌布朗辭退WBC：優先考量球季

太療癒！大谷翔平IG分享愛犬新書　愛女身影入鏡融化網友

讀者回應

﻿

熱門新聞

1快艇騎士大交易！哈登轉戰克里夫蘭

2前悍將洋投富藍戈奪冠　發文報喜

38連敗洋基開鍘　得分王傑克森離隊

4日媒指台灣恐不讓古林、孫易磊投日本

5美國震撼彈！太空人王牌布朗辭退WBC

最新新聞

1鄭宗哲心情沒影響　離開海盜最難過

2張肇元右肘韌帶撕裂　5日動TJ手術

3陳柏毓集訓抄捷徑自覺變厲害了！

4WBC日本隊吉田正尚壓軸：感到光榮

5綠衫軍神奇一手　換得白魔獸省6.3億

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

準備過年！北農年菜組大開箱

準備過年！北農年菜組大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「北農滿席香年菜」，看看CP值超高的年菜組

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

太狂！全恩菲首套實戰球衣拍出3.5萬高價　本人親揭首秀時間

黃玉霖全運會竟「提前慶祝」　0.03秒之差丟金被隊友逆轉

【偶像級神顏】李藝斌跳KT巫師出局舞、魔笛舞電翻全場❤

兄弟休賽季動靜不大？領隊劉志威春訓喊話 ：安靜學習就是奪冠武器

中華隊集訓備戰經典賽！　卓榮泰親赴贈加菜金20萬

〈姊妹們的聚會〉合唱獨缺大S...　小S.阿雅.范曉萱唱到哭

【警局前行兇】台南街頭爆持刀傷人　3人受傷「1人大量出血」送醫

崔振赫現身年貨大街　直接開始試吃：好吃！

Melody曝自己「對風過敏」　人生哲學「凡事都說『我不會』」

陶晶瑩曝大S雕像落成現場　小S.蔡康永「狂講地獄哏」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366