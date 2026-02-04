曾總強調未入選非落選！名單仍未通知選手 全隊都會留到自辦賽結束

▲中華隊集訓，總教練曾豪駒。（圖／記者林敬旻攝）

記者蔡厚瑄／高雄報導

經典賽中華隊名單6日即將揭曉，外界關注未入選選手的後續安排。對此，總教練曾豪駒強調，名單以外的選手並非「落選」，仍將持續隨隊備戰，不會在名單公布後立刻返回母隊，整體規劃以團隊穩定與應變彈性為優先。

曾豪駒直言，這次名單決定過程相當掙扎，「每一位選手能力都非常好」，但在尚未進入正式比賽前，確實難以百分之百掌握選手最終實戰狀態。加上依大聯盟規定必須於現階段繳交名單，教練團只能綜合選手近期狀況、過往比賽表現，以及面對關鍵時刻的心理素質，審慎做出取捨。

至於選手是否已經得知入選與否，曾豪駒也明確表示，目前尚未通知任何人，所有選手都還在同樣的準備節奏中，「一切等到正式對外公布後再說」。

針對未入選名單的選手安排，曾豪駒進一步說明，這些球員並不是被刷掉，「他們會繼續在球隊裡面準備」，若集訓或自辦賽期間出現任何突發狀況，隨時都可能遞補進名單。

在名單公布後，未入選選手也不會立刻歸建母隊。曾豪駒指出，目前的共識是，全體選手將一同待到2月27日自辦賽結束後，才依規劃陸續回到母隊。他解釋，這樣的安排是為了避免選手來回奔波，影響整體隊形與訓練氛圍，同時也能在集訓過程中保留完整的預備戰力，以因應可能發生的傷勢或臨時變數。

「我們一開始就說，這是一個團隊，以團隊為出發點。」曾豪駒表示，這樣的做法也事前透過聯盟與各球團溝通協調，並獲得球團支持與配合，「這部分真的要謝謝每一個球團的體諒。」

曾豪駒強調，教練團會在正式對外公布最終名單前，維持完整團隊運作，希望選手能在相對穩定、安心的環境下持續準備，確保整體戰力與臨場應變能力都維持在最佳狀態。