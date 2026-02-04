運動雲

邦力多來台前已向魔鷹打聽中職　聽到教練「王中波」當場學中文

▲▼富邦悍將開訓。（圖／記者楊舒帆攝）

▲富邦悍將開訓，邦力多、愛力戈。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／綜合報導

富邦悍將新洋砲邦力多本季轉戰中職，談起來台契機與適應過程顯得相當輕鬆有趣。他透露，自己對中職其實並不陌生，過去就向多位在此打過球的朋友打聽過聯盟與台灣文化，得到的回饋都非常正面。他也期待與魔鷹正面洋打對決。

談到自己的中文譯名「邦力多」，他笑說第一時間聽到時覺得「很有趣」，尤其是發音讓他印象深刻，「我很喜歡這個名字。」至於延續使用背號「00」，邦力多也直言沒有太多理由，就是因為在韓職時穿過、自己也喜歡，「所以就繼續穿下來了。」

邦力多也分享，影響他來台的重要人物之一，是他的第一位打擊教練帝波。這名教練過去曾在中職效力多年，對聯盟相當熟悉，也給了他不少正面建議。當記者告訴他，這位教練在台灣有個相當「在地」的中文名字叫做「王中波」時，邦力多當場學起發音，還打趣表示，下次一定要打電話告訴教練這個中文名字，並直接用中文稱呼他。

加入悍將前，邦力多也曾向去年效力富邦的洋投力亞士、桃猿投手威能帝請教，對方形容球隊環境與制度都很不錯，這也成為他決定來台的重要因素之一。目前剛抵台的他，認為需要適應的主要是時差與飲食，「至於球場上的東西，其實到哪裡都差不多。」

此外，邦力多與台鋼雄鷹洋砲魔鷹私交不錯，兩人過去曾在多明尼加聯盟當過隊友。來台前他也向魔鷹詢問中職狀況，對方同樣給予高度評價。對於新球季可能上演的「雙洋砲對決」，邦力多笑說：「應該會很有趣，畢竟我們彼此都很熟。」

