法國內戰打滿3盤！菲爾斯背傷纏身後回歸　復出首勝到手

▲法國好手菲爾斯（Arthur Fils）。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

法國好手菲爾斯（Arthur Fils）在法國南部公開賽正式回歸，他在4日迎來自去年8月以來首場ATP巡迴賽單打出賽，首輪菲爾斯歷經3盤激戰，以7比6（7）、6比7（4）、6比2力退同胞羅耶（Valentin Royer），過程也讓現場掀起高潮。

菲爾斯此役首盤一度面臨盤末點考驗仍成功化解，第3盤更以強勢火力點燃全場，完成復出首勝；菲爾斯自去年5月底以來一直飽受背傷困擾，上一場巡迴賽勝利則要追溯到7月。

賽後菲爾斯談到這場硬仗坦言不輕鬆，他說：「這是一場艱難的比賽，他是一位很棒的對手，讓我承受很大壓力；我跑動很多，我的腿現在也能感覺到，但我非常高興能贏球，離開球場很久了，而能有這樣的氣氛真的太不可思議了。」

菲爾斯也透露比賽過程中的身體狀況起伏，「第1盤結束時我感覺相當不錯，接著第二盤開始，我覺得稍微差了一點，但我最後收尾非常強勢；我玩得很開心。我一直在跟我的包廂（團隊）說話，我很享受這一切，真的很久了。」

曾在2023年於此地打進4強的菲爾斯，此勝也讓他累積巡迴賽等級硬地第50勝，下一輪將遭遇布朗謝（Ugo Blanchet），後者以6比4、6比3擊敗義大利雙打名將瓦瓦索里（Andrea Vavassori）。