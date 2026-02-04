悍將深化野球革命合作　運科系統一條龍升級導入「智慧牛棚」

▲▼富邦悍將2026春訓開訓典禮。（圖／記者呂佳賢攝）

富邦悍將備戰新球季，在運動科學與相關輔助系統的投入持續升級。為進一步提升教練團與球員的訓練效率，球團今年針對運科監測設備進行系統性整合，包含既有的 Trackman、Synergy 等國際主流情蒐設備，並於 2026 年正式建置全新的「智慧牛棚」訓練系統，透過數據與影像的自動化串連，大幅優化過往繁瑣、分散的資料蒐集流程，使運科輔助能更即時到位，協助教練與選手進行更科學化的訓練。

今年新啟用的「智慧牛棚」整合 TrendUp 打擊與投球智慧模組，具備自動觸發與同步監測功能。過去情蒐分析師須手動剪輯影片、再對照數據，如今透過系統串聯多視角高速攝影機，以及 Trackman 與 portable Trackman，球員在投球或擊球完成的當下，便能即時產出結合數據的同步影像，不僅大幅節省人工作業時間，也讓教練團能第一時間給予回饋，確保訓練的精準度與效率。

在整體戰力資訊管理方面，富邦悍將今年也與「野球革命」深化合作，將數據應用擴展至比賽紀錄、傷病防護與球探情蒐等三大管理系統。球隊同時導入 VALD 測力板 量測爆發力，並使用 InBody 770S 檢測身體組成，從體能數據到場上表現皆能進行量化分析。

此外，球團亦引進兩台 I-Pitch 智慧發球機，協助打者模擬不同球種與球速，提升實戰訓練效果，新球季也將正式啟用 PitchCom（電子暗號發送器），作為比賽中投捕溝通暗號的重要利器。

除了硬體與軟體系統全面升級，富邦悍將近年推行的運動營養與心理課程也將持續執行，確保球員在身體、心理素質與戰術運用層面，都能獲得全方位的專業支援。球團期盼透過結合自動化技術與數據科學的整合系統，建立更完善的球員發展機制，進一步提升球隊整體競爭力。