運動雲

>

悍將深化野球革命合作　運科系統一條龍升級導入「智慧牛棚」

▲▼富邦悍將2026春訓開訓典禮。（圖／記者呂佳賢攝）

▲▼富邦悍將2026春訓開訓典禮。（圖／記者呂佳賢攝）

▲▼富邦悍將2026春訓開訓典禮。（圖／記者呂佳賢攝）

記者楊舒帆／綜合報導

富邦悍將備戰新球季，在運動科學與相關輔助系統的投入持續升級。為進一步提升教練團與球員的訓練效率，球團今年針對運科監測設備進行系統性整合，包含既有的 Trackman、Synergy 等國際主流情蒐設備，並於 2026 年正式建置全新的「智慧牛棚」訓練系統，透過數據與影像的自動化串連，大幅優化過往繁瑣、分散的資料蒐集流程，使運科輔助能更即時到位，協助教練與選手進行更科學化的訓練。

[廣告]請繼續往下閱讀...

今年新啟用的「智慧牛棚」整合 TrendUp 打擊與投球智慧模組，具備自動觸發與同步監測功能。過去情蒐分析師須手動剪輯影片、再對照數據，如今透過系統串聯多視角高速攝影機，以及 Trackman 與 portable Trackman，球員在投球或擊球完成的當下，便能即時產出結合數據的同步影像，不僅大幅節省人工作業時間，也讓教練團能第一時間給予回饋，確保訓練的精準度與效率。

在整體戰力資訊管理方面，富邦悍將今年也與「野球革命」深化合作，將數據應用擴展至比賽紀錄、傷病防護與球探情蒐等三大管理系統。球隊同時導入 VALD 測力板 量測爆發力，並使用 InBody 770S 檢測身體組成，從體能數據到場上表現皆能進行量化分析。

此外，球團亦引進兩台 I-Pitch 智慧發球機，協助打者模擬不同球種與球速，提升實戰訓練效果，新球季也將正式啟用 PitchCom（電子暗號發送器），作為比賽中投捕溝通暗號的重要利器。

除了硬體與軟體系統全面升級，富邦悍將近年推行的運動營養與心理課程也將持續執行，確保球員在身體、心理素質與戰術運用層面，都能獲得全方位的專業支援。球團期盼透過結合自動化技術與數據科學的整合系統，建立更完善的球員發展機制，進一步提升球隊整體競爭力。

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／NBA重磅交易！哈登改披騎士隊戰袍、賈蘭德去快艇攜手雷納德

快訊／NBA重磅交易！哈登改披騎士隊戰袍、賈蘭德去快艇攜手雷納德

前悍將洋投富藍戈拿到冠軍了　Threads發文報喜

前悍將洋投富藍戈拿到冠軍了　Threads發文報喜

古林睿煬、孫易磊避戰日本先當「情報員」？日媒：台灣另有布局

古林睿煬、孫易磊避戰日本先當「情報員」？日媒：台灣另有布局

快訊／開季8連敗的洋基工程開鍘　170公分得分王傑克森正式離隊

快訊／開季8連敗的洋基工程開鍘　170公分得分王傑克森正式離隊

太療癒！大谷翔平IG分享愛犬新書　愛女身影入鏡融化網友

太療癒！大谷翔平IG分享愛犬新書　愛女身影入鏡融化網友

魔鷹、邦力多重現雙洋砲時代　洪一中：比賽會更好看

魔鷹、邦力多重現雙洋砲時代　洪一中：比賽會更好看

美國隊震撼彈！太空人王牌布朗辭退WBC：優先考量球季

美國隊震撼彈！太空人王牌布朗辭退WBC：優先考量球季

兄弟洋投一次補好補滿　王建民揭背後考量

兄弟洋投一次補好補滿　王建民揭背後考量

古林睿煬、孫易磊Live BP受好評　火腿隊友：畢竟是WBC代表

古林睿煬、孫易磊Live BP受好評　火腿隊友：畢竟是WBC代表

吉田正尚獲紅襪放行出戰WBC　日本隊最後1席名單成焦點

吉田正尚獲紅襪放行出戰WBC　日本隊最後1席名單成焦點

【整間店被撞爛】貨車迴轉聯結車迎頭撞上 失控衝早餐店！驚悚瞬間曝

熱門新聞

快訊／NBA重磅交易！哈登改披騎士隊戰袍、賈蘭德去快艇攜手雷納德

前悍將洋投富藍戈拿到冠軍了　Threads發文報喜

古林睿煬、孫易磊避戰日本先當「情報員」？日媒：台灣另有布局

快訊／開季8連敗的洋基工程開鍘　170公分得分王傑克森正式離隊

太療癒！大谷翔平IG分享愛犬新書　愛女身影入鏡融化網友

魔鷹、邦力多重現雙洋砲時代　洪一中：比賽會更好看

讀者回應

﻿

熱門新聞

1快艇騎士大交易！哈登轉戰克里夫蘭

2前悍將洋投富藍戈奪冠　發文報喜

3日媒指台灣恐不讓古林、孫易磊投日本

48連敗洋基開鍘　得分王傑克森離隊

5大谷IG照引爆討論　網友直呼珍貴畫面

最新新聞

1張育成減5公斤想跑想飛、與洋砲連線

2宇宙帝王來了！　戰神宣布弗利沙加盟

3曾總強調未入選非落選！名單尚未通知

4好市多會員抽中WBC門票　嗨喊：翔平～我來看你了

5決定30人名單很掙扎　曾總說太快了點

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

準備過年！北農年菜組大開箱

準備過年！北農年菜組大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「北農滿席香年菜」，看看CP值超高的年菜組

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

太狂！全恩菲首套實戰球衣拍出3.5萬高價　本人親揭首秀時間

黃玉霖全運會竟「提前慶祝」　0.03秒之差丟金被隊友逆轉

【偶像級神顏】李藝斌跳KT巫師出局舞、魔笛舞電翻全場❤

兄弟休賽季動靜不大？領隊劉志威春訓喊話 ：安靜學習就是奪冠武器

中華隊集訓備戰經典賽！　卓榮泰親赴贈加菜金20萬

〈姊妹們的聚會〉合唱獨缺大S...　小S.阿雅.范曉萱唱到哭

【警局前行兇】台南街頭爆持刀傷人　3人受傷「1人大量出血」送醫

崔振赫現身年貨大街　直接開始試吃：好吃！

Melody曝自己「對風過敏」　人生哲學「凡事都說『我不會』」

陶晶瑩曝大S雕像落成現場　小S.蔡康永「狂講地獄哏」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366