新人王大熱門參加三分球大賽！黃蜂庫尼普爾三分命中數聯盟第3

▲黃蜂新人射手庫尼普爾。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

根據記者海恩斯（Chris Haynes）消息指出，本季NBA新人王熱門人選、夏洛特黃蜂射手庫尼普爾（Kon Knueppel） 將在2026年NBA全明星周末參加三分球大賽。

2025-26賽季開打前，大眾普遍將年度新人王熱門指向達拉斯獨行俠狀元新秀弗拉格（Cooper Flagg），而黃蜂則被預期將再度與季後賽無緣，然而隨著庫尼普爾迅速站穩輪換，相關預測已不再那麼篤定。

年僅20歲的庫尼普爾，以穩定的投籃手感迅速打開知名度，成為本季最受矚目的新秀射手之一，截至目前，他場均可貢獻18.7分，三分球命中率42.5%，三分球命中總數高居聯盟第3，命中率排名第19，職涯首季便獲得參與全明星周末技巧賽事的機會，實屬難得。

相較灌籃大賽，三分球大賽向來由聯盟頂級射手組成，新秀要在首個賽季就獲得席次並不常見，隨著完整名單陸續公布，庫尼普爾是否能成為奪冠競逐者仍待觀察，但以目前數據與穩定度而言，已具備一定競爭力。

在團隊層面，庫尼普爾的外線火力也為黃蜂注入實質動能，黃蜂近期拉出一波7連勝，戰績提升至23勝28敗，僅落後芝加哥公牛1場勝差，持續緊咬東區附加賽最後席次，歷經長時間重建後，球隊逐漸展現不同於過往的活力與競爭性，庫尼普爾功不可沒。

關鍵字： NBA全明星周三分球大賽夏洛特黃蜂庫尼普爾

