悍將談薪近9成整體調漲　林威助強調三位數背號非育成是競爭

▲富邦悍將開訓 。（圖／記者楊舒帆攝）
記者楊舒帆／嘉義報導
富邦悍將4日舉行開訓典禮，正式展開新球季備戰。副領隊林威助受訪時談到今年背號與人員規劃，指出部分年輕球員、新秀先以三位數背號出發，期盼他們把基本功練得更扎實，在競爭中爭取機會。
林威助說明，三位數背號並非「育成」概念，而是競爭機制的一環，「他們當然可以註冊、也可以上一軍，但就是希望更積極，從三位數拚成兩位數。」他也提到，部分傷兵如陳聖文，以及剛轉任野手的李佑賢，目前不急著上一軍，會以調整與基本功為優先。
談到談薪進度，林威助透露目前已完成約九成，「大致上都差不多了。」至於調薪幅度較大的球員，他點名去年有得獎的選手，「像李宗賢，調薪幅度應該算蠻大的。」至於是否有複數年約，他則表示目前不便透露。
此外，球團也公告兩位球員更名事宜，王尉永更名為王浩原，林旺熙則改名為林家勝。
2026富邦悍將背號異動表
陳品宏 更換為10號
李建勳 更換為17號
王君佑 更換為76號
黃英奇 更換為049號
盧柏華 更換為058號
李祐賢 更換為076號
黃子宸 更換為178號
陳聖文 更換為580號
林書逸 選擇25號
林岱安 選擇31號
威戈神 選擇49號
愛力戈 選擇54號
馬鋼 選擇71號
羅華韋 選擇89號
阿部雄大 選擇90號
劉昱言 選擇91號
邦力多 選擇00號
的山哲也 選擇11號
森野将彦 選擇30號
福永春吾 選擇70號
酒井忠晴 選擇87號
許銘傑 更換為20號
