30人名單高機密！曾總坦言掙扎：這時間選擇確實快了點

▲中華隊集訓，總教練曾豪駒。（圖／記者林敬旻攝）

記者蔡厚瑄／高雄報導

經典賽中華隊30人名單已經確定即將在周五透過大聯盟直播對外公布，總教練曾豪駒談到名單挑選方向時直言，「最主要的考量其實在投手。」他指出，教練團在評估名單時，首要觀察的就是投手的整體準備狀態，以及如何依照賽程搭配每一場比賽的投球順序，並透過教練團反覆討論，決定最有效的投手使用方式。

曾豪駒也坦言，這次交出名單的過程相當掙扎。由於目前仍未進入正式比賽階段，實戰樣本有限，很難百分之百掌握每位選手最後的比賽狀態，但依照大聯盟相關規定，必須在現階段繳交名單，教練團只能綜合選手近期調整情況、過往比賽表現，以及面對關鍵時刻的心理素質，審慎做出取捨。

 「掙扎當然會，每次做決定都很掙扎，因為每個選手實力都很優秀，」曾豪駒說道，「我們會綜合考量選手最近的狀況、之前的比賽表現，以及面對比賽時的心態，最後才做出決定。在目前這個時間點做選擇確實快了一點，但這是大聯盟的規定，我們必須遵守。」

在名單配置上，投手實際人數為何？曾豪駒僅透露，如同當初所說，落在15至16人之間。他表示，投手與野手的名額分配確實不容易，但從過去國際賽經驗來看，不宜讓單一投手承擔過重負擔，因此選擇多帶投手，讓大家能分擔局數，也能在登板時全力投出最優質的球威，去面對不同對手與打線。

「希望每一位投手上場時，都是在最好的狀態下出擊。」曾豪駒表示，多帶投手並非單純為了人數，而是為了提升整體投手戰力的穩定度與臨場應變空間。

曾豪駒強調，名單並非一次性定案，在集訓與自辦賽過程中，教練團仍會持續觀察選手狀況，隨時依實際情況進行調整，確保中華隊在進入正賽前，能以最完整、最穩定的投手陣容迎戰。

