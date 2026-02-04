悍將大巨蛋首主場在5月底、目前10場　陳昭如：盼遠雄再釋出

▲富邦悍將開訓。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／嘉義報導

台北大巨蛋在中職場次的配置近期引起關注，各隊仍視大巨蛋為重要主場選項，但今年假日場次縮水，能分到多少場也成為球團關心焦點。富邦悍將領隊陳昭如受訪指出，目前悍將在大巨蛋共分到10場，盼遠雄能在上半年儘早釋出下半季場次，讓球團再爭取更多檔期。

陳昭如說明，目前中職在大巨蛋的基本配置為「各隊保底6場」，因此6隊合計就是36場；另外再加上開幕戰2場、總冠軍賽2場，季後賽則「不一定」，仍得視賽程安排而定。她也提到，悍將今年的10場配置為「兩個週末、再兩個平日」，因此合計10場。

回顧去年大巨蛋場次分配，陳昭如表示，悍將一開始全年其實只分到6場，上半年4場、下半年2場；但因去年下半季遠雄再釋出場次，「我們運氣非常地好，又有抽到」，所以去年最終在大巨蛋共安排到11場主場賽事。

談到大巨蛋對球團與球迷的重要性，陳昭如直言關鍵在於「設施、觀賽氣氛與環境非常好」，加上交通便利，對來自全省的球迷而言是首選場地。她也指出，大巨蛋的場域特性，能讓球團把球賽與賽後演唱會、娛樂活動、球迷見面會等整合在同一個場地完成，「所以為什麼巨蛋非常重要。」

至於後續是否有機會再增加場次，陳昭如表示，希望遠雄能在在上半季儘早釋出下半季檔期，「讓我們再來爭取」，但她也坦言目前釋出的量「還很少」，而上半年檔期也因演唱會較多，球團只能先依現有安排規劃，後續再看是否有追加空間。富邦悍將首場大巨蛋主場將安排在5月底，會以代表色藍色為主軸帶來精彩的活動企劃。

