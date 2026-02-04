運動雲

>

悍將大巨蛋首主場在5月底、目前10場　陳昭如：盼遠雄再釋出

▲▼富邦悍將開訓。（圖／記者楊舒帆攝）

▲富邦悍將開訓。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／嘉義報導

台北大巨蛋在中職場次的配置近期引起關注，各隊仍視大巨蛋為重要主場選項，但今年假日場次縮水，能分到多少場也成為球團關心焦點。富邦悍將領隊陳昭如受訪指出，目前悍將在大巨蛋共分到10場，盼遠雄能在上半年儘早釋出下半季場次，讓球團再爭取更多檔期。

陳昭如說明，目前中職在大巨蛋的基本配置為「各隊保底6場」，因此6隊合計就是36場；另外再加上開幕戰2場、總冠軍賽2場，季後賽則「不一定」，仍得視賽程安排而定。她也提到，悍將今年的10場配置為「兩個週末、再兩個平日」，因此合計10場。

[廣告]請繼續往下閱讀...

回顧去年大巨蛋場次分配，陳昭如表示，悍將一開始全年其實只分到6場，上半年4場、下半年2場；但因去年下半季遠雄再釋出場次，「我們運氣非常地好，又有抽到」，所以去年最終在大巨蛋共安排到11場主場賽事。

談到大巨蛋對球團與球迷的重要性，陳昭如直言關鍵在於「設施、觀賽氣氛與環境非常好」，加上交通便利，對來自全省的球迷而言是首選場地。她也指出，大巨蛋的場域特性，能讓球團把球賽與賽後演唱會、娛樂活動、球迷見面會等整合在同一個場地完成，「所以為什麼巨蛋非常重要。」

至於後續是否有機會再增加場次，陳昭如表示，希望遠雄能在在上半季儘早釋出下半季檔期，「讓我們再來爭取」，但她也坦言目前釋出的量「還很少」，而上半年檔期也因演唱會較多，球團只能先依現有安排規劃，後續再看是否有追加空間。富邦悍將首場大巨蛋主場將安排在5月底，會以代表色藍色為主軸帶來精彩的活動企劃。
 

關鍵字： 標籤:富邦悍將大巨蛋中職主場賽事陳昭如

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／NBA重磅交易！哈登改披騎士隊戰袍、賈蘭德去快艇攜手雷納德

快訊／NBA重磅交易！哈登改披騎士隊戰袍、賈蘭德去快艇攜手雷納德

前悍將洋投富藍戈拿到冠軍了　Threads發文報喜

前悍將洋投富藍戈拿到冠軍了　Threads發文報喜

古林睿煬、孫易磊避戰日本先當「情報員」？日媒：台灣另有布局

古林睿煬、孫易磊避戰日本先當「情報員」？日媒：台灣另有布局

快訊／開季8連敗的洋基工程開鍘　170公分得分王傑克森正式離隊

快訊／開季8連敗的洋基工程開鍘　170公分得分王傑克森正式離隊

太療癒！大谷翔平IG分享愛犬新書　愛女身影入鏡融化網友

太療癒！大谷翔平IG分享愛犬新書　愛女身影入鏡融化網友

魔鷹、邦力多重現雙洋砲時代　洪一中：比賽會更好看

魔鷹、邦力多重現雙洋砲時代　洪一中：比賽會更好看

美國隊震撼彈！太空人王牌布朗辭退WBC：優先考量球季

美國隊震撼彈！太空人王牌布朗辭退WBC：優先考量球季

兄弟洋投一次補好補滿　王建民揭背後考量

兄弟洋投一次補好補滿　王建民揭背後考量

古林睿煬、孫易磊Live BP受好評　火腿隊友：畢竟是WBC代表

古林睿煬、孫易磊Live BP受好評　火腿隊友：畢竟是WBC代表

吉田正尚獲紅襪放行出戰WBC　日本隊最後1席名單成焦點

吉田正尚獲紅襪放行出戰WBC　日本隊最後1席名單成焦點

【整間店被撞爛】貨車迴轉聯結車迎頭撞上 失控衝早餐店！驚悚瞬間曝

熱門新聞

快訊／NBA重磅交易！哈登改披騎士隊戰袍、賈蘭德去快艇攜手雷納德

前悍將洋投富藍戈拿到冠軍了　Threads發文報喜

古林睿煬、孫易磊避戰日本先當「情報員」？日媒：台灣另有布局

快訊／開季8連敗的洋基工程開鍘　170公分得分王傑克森正式離隊

太療癒！大谷翔平IG分享愛犬新書　愛女身影入鏡融化網友

魔鷹、邦力多重現雙洋砲時代　洪一中：比賽會更好看

讀者回應

﻿

熱門新聞

1快艇騎士大交易！哈登轉戰克里夫蘭

2前悍將洋投富藍戈奪冠　發文報喜

3日媒指台灣恐不讓古林、孫易磊投日本

48連敗洋基開鍘　得分王傑克森離隊

5大谷IG照引爆討論　網友直呼珍貴畫面

最新新聞

1張育成減5公斤想跑想飛、與洋砲連線

2宇宙帝王來了！　戰神宣布弗利沙加盟

3曾總強調未入選非落選！名單尚未通知

4好市多會員抽中WBC門票　嗨喊：翔平～我來看你了

5決定30人名單很掙扎　曾總說太快了點

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

準備過年！北農年菜組大開箱

準備過年！北農年菜組大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「北農滿席香年菜」，看看CP值超高的年菜組

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

太狂！全恩菲首套實戰球衣拍出3.5萬高價　本人親揭首秀時間

黃玉霖全運會竟「提前慶祝」　0.03秒之差丟金被隊友逆轉

【偶像級神顏】李藝斌跳KT巫師出局舞、魔笛舞電翻全場❤

兄弟休賽季動靜不大？領隊劉志威春訓喊話 ：安靜學習就是奪冠武器

中華隊集訓備戰經典賽！　卓榮泰親赴贈加菜金20萬

〈姊妹們的聚會〉合唱獨缺大S...　小S.阿雅.范曉萱唱到哭

【警局前行兇】台南街頭爆持刀傷人　3人受傷「1人大量出血」送醫

崔振赫現身年貨大街　直接開始試吃：好吃！

Melody曝自己「對風過敏」　人生哲學「凡事都說『我不會』」

陶晶瑩曝大S雕像落成現場　小S.蔡康永「狂講地獄哏」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366