真的不一樣！悍將破千萬升級運科　林威助揭細節：一二軍有iPitch

記者楊舒帆／嘉義報導

富邦悍將2026年以年度口號「不一樣了」迎接新球季，球團在教練團、訓練策略到運動科學（運科）系統全面升級，展現與過往不同的備戰樣貌，斥資破千萬提升運科設備。副領隊林威助受訪時直言，今年不只是口號改變，而是從態度、執行力到訓練工具，都有實質上的調整。

談到年度口號「不一樣了」，林威助表示，隨著新教練團到位，球隊整體氣象也不同，「今年會有新的策略，我們會從態度跟執行力開始要求，每一位球員都要把該做的事情做到位，觀念跟細節同步提升，態度要充分展現在球場上。」

在訓練層面，悍將今年大幅加強運科與輔助系統的導入。林威助指出，球團引進更完整的運科設備，目的就是讓教練團與球員能有更好的訓練效果，「透過智慧牛棚、智慧打擊，可以練到更細的東西，而不是單純靠感覺。」

他進一步說明，目前球隊已將影像系統與 TrackMan 數據串接，投、打每一顆球都能即時呈現，「教練團第一時間就能看到球員的數據跟影像，而且不是單一角度，是多角度畫面，準確度也更高。」

在投球監測方面，悍將一、二軍皆配置 iPitch，並搭配多視角高速攝影機建構智慧牛棚。林威助指出，過去需要情蒐人員先行架設、拍攝、剪輯，再彙整數據，流程相當耗時，「現在打一顆球、投一顆球，影像馬上就出來，TrackMan 的數據也同步給教練跟球員，當下就能討論、修正。」

球團在運科設備上的投入也相當可觀。領隊陳昭如受訪時透露，年度口號「不一樣了」是團隊快速取得共識後拍板定案，而核心精神「Blue Power」則延續球隊長期以英文口號對外溝通的特色，也符合球隊國際化背景。

至於運科投資金額，陳昭如坦言已達「破千萬」等級，「整體運科設備投入確實超過千萬。」她也提到，今年從春訓場地佈置、標語設計到行銷主軸，都圍繞著藍色精神展開，期盼讓球員與球迷都感受到悍將「真的不一樣了」。

富邦悍將透過實際行動強化訓練環境與科技支援，期望在成軍邁向新階段之際，以更紮實的準備迎接新球季挑戰。

