期待過高導致低潮！道奇史考特看新球季：不會再像去年那樣糟糕了

▲▼道奇史考特。（圖／達志影像／美聯社）

▲史考特上季成績不符預期。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

洛杉磯道奇牛棚左投史考特（Tanner Scott） 於新球季前受訪，坦言自己上季表現未如預期，談到新賽季的反彈決心，他直言會相信自己，且「不會再像去年那樣糟糕了。」

史考特在2025年迎來轉戰洛杉磯道奇的首個球季，全年共出賽61場，拿下23次救援成功，但同時也吞下10次救援失敗，防禦率高達4.74，整體表現與球隊期待仍有明顯落差。季中他因左肘發炎於7月下旬缺陣約一個月，10月更接受下半身膿瘍切除手術，最終未能在季後賽登板。

回顧那段歷程，史考特直言，「不會再像去年那樣糟糕了。」他坦承上季「是一個非常糟糕的年份」，但也強調，「不過現在已經是新的一年，只能向前看、繼續前進。」

談及低潮成因，史考特同時點出技術層面與心理層面的問題，他指出，自己在投球內容上過於容易被對手掌握節奏，「不投出容易被預測的球路很重要，在兩好球領先的情況下卻被敲出安打，這是最糟糕的。」

在心理層面上，史考特則坦言，「因為期待太高，反而過度追求完美，結果離完美越來越遠，其實只要做回自己就好。」他也坦承，轉戰新環境後的壓力，讓自己一度迷失原本的投球風格。

展望新賽季，史考特強調，將選擇「相信自己的球，也相信教練團」，這名資歷豐富的左投能否找回屬於自己的節奏，勢必將成為道奇牛棚戰力的重要關鍵之一，也攸關球隊力拚世界大賽三連霸的成敗。

