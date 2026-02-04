運動雲

>

悍將年度口號「不一樣了」！成軍10年放下過往包袱　迎戰新球季

▲富邦悍將開訓 。（圖／記者楊舒帆攝）

▲富邦悍將開訓 。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／綜合報導

富邦悍將4日在嘉義稻江學院正式開訓，同步公布2026年年度口號「不一樣了」，並以「Blue Power」作為核心精神，宣示邁入成軍第10個賽季的悍將，將以全新姿態迎接新球季，力拚戰績起飛。

球團表示，「Blue Power」源自悍將經典藍色，象徵沉著、堅毅且蘊藏爆發力的悍將魂。新賽季，悍將將以更努力的態度全力以赴，期盼讓球迷以身為「藍色悍將家人」為傲，並凝聚成共同前進的藍色信仰，打造更進擊、更強大的藍色力量。

[廣告]請繼續往下閱讀...

「#不一樣了」不僅是外界對悍將的期待，更是球隊最直接、也最堅定的宣示。邁入成軍第十年，富邦悍將在戰力配置、後勤支援與行銷面向皆全面升級，正式宣告放下過往包袱，以截然不同的姿態迎向新賽季，展現全力衝刺戰績的決心。

陳昭如領隊表示，開訓日全員到齊迎接2026年，是相當重要的時刻，「今年對球隊而言是非常關鍵的一年，尤其成軍滿10個球季，我也說過很多次，希望大家相信自己、相信教練團、相信球團。今年要打造一支不一樣的悍將，成為能以自己為榮的團隊，堅定藍色信仰，想告訴大家，悍將真的不一樣了。」

後藤光尊總教練則指出，富邦悍將迎來10年里程碑，讓本季別具意義，「為了讓一路支持悍將的球迷感到喜悅，我們會全力以赴。感謝蔡董事長以及林威助、陳昭如兩位高層給予球隊很大的支持，教練團會協助球員在場上全力奮戰，也會做好萬全準備，迎接漫長而艱辛的賽季。」

富邦悍將以「不一樣了」作為新賽季起點，期盼在成軍第十年的關鍵節點，交出截然不同的內容與成果，為球迷帶來值得期待的一季。

關鍵字： 富邦悍將開訓2026賽季BluePower不一樣了

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／NBA重磅交易！哈登改披騎士隊戰袍、賈蘭德去快艇攜手雷納德

快訊／NBA重磅交易！哈登改披騎士隊戰袍、賈蘭德去快艇攜手雷納德

前悍將洋投富藍戈拿到冠軍了　Threads發文報喜

前悍將洋投富藍戈拿到冠軍了　Threads發文報喜

古林睿煬、孫易磊避戰日本先當「情報員」？日媒：台灣另有布局

古林睿煬、孫易磊避戰日本先當「情報員」？日媒：台灣另有布局

快訊／開季8連敗的洋基工程開鍘　170公分得分王傑克森正式離隊

快訊／開季8連敗的洋基工程開鍘　170公分得分王傑克森正式離隊

太療癒！大谷翔平IG分享愛犬新書　愛女身影入鏡融化網友

太療癒！大谷翔平IG分享愛犬新書　愛女身影入鏡融化網友

魔鷹、邦力多重現雙洋砲時代　洪一中：比賽會更好看

魔鷹、邦力多重現雙洋砲時代　洪一中：比賽會更好看

美國隊震撼彈！太空人王牌布朗辭退WBC：優先考量球季

美國隊震撼彈！太空人王牌布朗辭退WBC：優先考量球季

兄弟洋投一次補好補滿　王建民揭背後考量

兄弟洋投一次補好補滿　王建民揭背後考量

古林睿煬、孫易磊Live BP受好評　火腿隊友：畢竟是WBC代表

古林睿煬、孫易磊Live BP受好評　火腿隊友：畢竟是WBC代表

吉田正尚獲紅襪放行出戰WBC　日本隊最後1席名單成焦點

吉田正尚獲紅襪放行出戰WBC　日本隊最後1席名單成焦點

Melody曝自己「對風過敏」　人生哲學「凡事都說『我不會』」

熱門新聞

快訊／NBA重磅交易！哈登改披騎士隊戰袍、賈蘭德去快艇攜手雷納德

前悍將洋投富藍戈拿到冠軍了　Threads發文報喜

古林睿煬、孫易磊避戰日本先當「情報員」？日媒：台灣另有布局

快訊／開季8連敗的洋基工程開鍘　170公分得分王傑克森正式離隊

太療癒！大谷翔平IG分享愛犬新書　愛女身影入鏡融化網友

魔鷹、邦力多重現雙洋砲時代　洪一中：比賽會更好看

讀者回應

﻿

熱門新聞

1快艇騎士大交易！哈登轉戰克里夫蘭

2前悍將洋投富藍戈奪冠　發文報喜

3日媒指台灣恐不讓古林、孫易磊投日本

48連敗洋基開鍘　得分王傑克森離隊

5大谷IG照引爆討論　網友直呼珍貴畫面

最新新聞

1張育成減5公斤想跑想飛、與洋砲連線

2宇宙帝王來了！　戰神宣布弗利沙加盟

3曾總強調未入選非落選！名單尚未通知

4好市多會員抽中WBC門票　嗨喊：翔平～我來看你了

5決定30人名單很掙扎　曾總說太快了點

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

準備過年！北農年菜組大開箱

準備過年！北農年菜組大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「北農滿席香年菜」，看看CP值超高的年菜組

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

太狂！全恩菲首套實戰球衣拍出3.5萬高價　本人親揭首秀時間

黃玉霖全運會竟「提前慶祝」　0.03秒之差丟金被隊友逆轉

【偶像級神顏】李藝斌跳KT巫師出局舞、魔笛舞電翻全場❤

兄弟休賽季動靜不大？領隊劉志威春訓喊話 ：安靜學習就是奪冠武器

中華隊集訓備戰經典賽！　卓榮泰親赴贈加菜金20萬

〈姊妹們的聚會〉合唱獨缺大S...　小S.阿雅.范曉萱唱到哭

【警局前行兇】台南街頭爆持刀傷人　3人受傷「1人大量出血」送醫

崔振赫現身年貨大街　直接開始試吃：好吃！

Melody曝自己「對風過敏」　人生哲學「凡事都說『我不會』」

陶晶瑩曝大S雕像落成現場　小S.蔡康永「狂講地獄哏」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366