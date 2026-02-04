悍將年度口號「不一樣了」！成軍10年放下過往包袱　迎戰新球季

▲富邦悍將開訓 。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／綜合報導

富邦悍將4日在嘉義稻江學院正式開訓，同步公布2026年年度口號「不一樣了」，並以「Blue Power」作為核心精神，宣示邁入成軍第10個賽季的悍將，將以全新姿態迎接新球季，力拚戰績起飛。

球團表示，「Blue Power」源自悍將經典藍色，象徵沉著、堅毅且蘊藏爆發力的悍將魂。新賽季，悍將將以更努力的態度全力以赴，期盼讓球迷以身為「藍色悍將家人」為傲，並凝聚成共同前進的藍色信仰，打造更進擊、更強大的藍色力量。

「#不一樣了」不僅是外界對悍將的期待，更是球隊最直接、也最堅定的宣示。邁入成軍第十年，富邦悍將在戰力配置、後勤支援與行銷面向皆全面升級，正式宣告放下過往包袱，以截然不同的姿態迎向新賽季，展現全力衝刺戰績的決心。

陳昭如領隊表示，開訓日全員到齊迎接2026年，是相當重要的時刻，「今年對球隊而言是非常關鍵的一年，尤其成軍滿10個球季，我也說過很多次，希望大家相信自己、相信教練團、相信球團。今年要打造一支不一樣的悍將，成為能以自己為榮的團隊，堅定藍色信仰，想告訴大家，悍將真的不一樣了。」

後藤光尊總教練則指出，富邦悍將迎來10年里程碑，讓本季別具意義，「為了讓一路支持悍將的球迷感到喜悅，我們會全力以赴。感謝蔡董事長以及林威助、陳昭如兩位高層給予球隊很大的支持，教練團會協助球員在場上全力奮戰，也會做好萬全準備，迎接漫長而艱辛的賽季。」

富邦悍將以「不一樣了」作為新賽季起點，期盼在成軍第十年的關鍵節點，交出截然不同的內容與成果，為球迷帶來值得期待的一季。